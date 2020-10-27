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الثلاثاء 27 تشرين الأول 2020 ساعة 19:42

لافروف في عزل ذاتي.. هل أصيب بكورونا؟

لافروف في عزل ذاتي.. هل أصيب بكورونا؟
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيكون في عزل ذاتي بسبب مخالطته لأحد المصابين بفيروس كوفيد-19.

وجاء في بيان دائرة الإعلام في الوزارة: "سيكون سيرغي لافروف (وزير الخارجية الروسي) في عزل ذاتي بسبب مخالطته لأحد المصابين بفيروس كوفيد-19".

وأشار البيان إلى تأجيل كل اللقاءات التي كان من المقرر عقدها مع لافروف لوقت لاحق.

وكانت رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة على حقوق المستهلك، أنا بوبوفا، قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، أن خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا في روسيا حقيقي للغاية حاليا ولكن الامتثال لقواعد الوقاية سيقي من المرض.

وقالت بوبوفا، خلال منتدى "المجتمع الصحي"، والذي نُظم في المركز الصحفي التابع للمجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا": "اليوم خطر الإصابة بالمرض أمر واقعي للغاية".

وأوضحت أنه من الضروري اليوم محاربة لامبالاة الناس الذين يعتقدون أن الجميع يمكن أن يصابوا بفيروس كورونا، باستثنائهم هم.

وشددت بوبوفا على أن الامتثال لقواعد الوقاية يقي الشخص من المرض، لكن يجب أن يكون مثل هذا الامتثال أمرا ثابتا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 16550 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 4312 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1547774 إصابة.
رقم : 894373
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