ولايتي: العراق أقوى دولة عربية واليد العليا في المنطقة للمقاومة

اعتبر المستشار الاعلى لقائد الثورة الاسلامية علي اكبر ولايتي، خلال لقائه مع الشيخ أكرم الكعبي، العراق "أقوى دولة عربية"، وأكد أن اليد العليا في المنطقة للمقاومة.



وأفاد مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء في الجمهورية الاسلامية الايرانية، أن المستشار الأعلى لقائد الثورة في الشؤون الدولية علي اكبر ولايتي، أشار خلال لقائه مع الأمين العام لحركة النجباء الیوم الثلاثاء إلى القواسم الدينية والأيديولوجية والعلاقات الأخوية بين إيران والعراق، مشددا على أن العراق بلا شك أقوى دولة عربية، ولهذا السبب تطمع أمريكا والكيان الصهيوني به.



ووصف الدكتور علي أكبر ولايتي قرار مجلس النواب العراقي بطرد القوات الأجنبية بأنه خطوة كبيرة في مواجهة الوجود الأميركي الضار، مصرحا: ليس لدى الاميركان خيار سوى مغادرة العراق، لأن الشعب العراقي عازم على تنفيذ ذلك.



ووصف الجهود الاميركية لتقسيم العراق الى مناطق شيعية وسنية وكردية بانها "مستحيلة"، مؤكدا أن مستقبل العراق في أيدي أبناء هذا البلد، وخاصة الشباب الشجاع والمجاهد من أبناء حركة النجباء والحشد الشعبي.



وفي ختام تصريحاته أكد المستشار الأعلى لقائد الثورة الاسلامية أن التعاون بين النظام السعودي والإماراتي والکیان الصهيوني ینشأ من ضعفهم، لافتا إلى أن مجموع حرکات المقاومة الآن لها اليد العليا في المنطقة كلها، وإسرائيل والرجعية العربية يسيرون في طريق الانحدار والزوال.