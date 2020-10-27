الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 27 تشرين الأول 2020 ساعة 21:26

السعودية: التطبيع مع 'إسرائيل' سيحدث ومصالحنا مع أمريكا عُليا

السعودية: التطبيع مع
قال وزير الخارجية السعودي “فيصل بن فرحان” إن التطبيع مع الكيان الإسرائيلي “سيحدث”، وأن التوترات التي تحدث بين بلاده وواشنطن في بعض الأحيان تكون “عرضية”.

وحول مسيرة تطبيع الدول العربية مؤخرا مع الكيان الإسرائيلي، وعلاقة ذلك بفرص تحقيق السلام في الشرق الأوسط: قال بن فرحان، في منتدى سياسي افتراضي عقده معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: “لا يمكن تحقيق سلام واستقرار دائمين إلا باتفاق الفلسطينيين والإسرائيليين، وإذا لم ننجح في تحقيق ذلك فلن يلتئم هذا الجرح في المنطقة”.

وأعاد بن فرحان ترديد المزاعم الإماراتية بشأن إزالة خطة الضم الإسرائيلية لأراض فلسطينية محتلة في الضفة الغربية كمقابل لاتفاق التطبيع، قائلا: “إذا نظرنا إليها من هذا السياق فهي تساعد على تمهيد الطريق للعودة المحتملة للإسرائيليين والفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات”.

وفي سياق آخر، وصف بن فرحان التوترات التي تحدث في العلاقة بين الرياض وواشنطن أحيانا بأنها “عرضية”، مشيرا إلى أن “التحالف” بين البلدين لا ينطلق من علاقات شخصية، بل من المصالح العليا لكل منهما.

ولفت إلى أن دراسة 40 ألف طالب سعودي بكليات وجامعات الولايات المتحدة من شأنه التقريب بين البلدين.

وعن تعهد المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية “جو بايدن” بالسعي لتحقيق العدالة في قضية اغتيال الكاتب الصحفي “جمال خاشقجي” داخل القنصلية السعودية بإسطنبول في 2018، علق الوزير السعودي بالتأكيد على أن بلاده أعلنت بلهجة حازمة أن اغتيال خاشقجي كان عملا مقيتا، وأن المملكة ماضية في إجراء الإصلاحات المطلوبة بأجهزتها الأمنية لضمان عدم حدوث هكذا جريمة مرة أخرى.

والتوجه السعودي للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي ليس جديداً، ولايزال الموقع الالكتروني لابن باز يحتفظ بنص “الفتوى” التي تشرعن التطبيع مع الاحتلال. إذ سبق وأن سُئل مفتي السعودية السابق: “هل يجوز بناء على الهدنة مع العدو اليهودي تمكينه بما يسمى بمعاهدات التطبيع، وكان رد مفتي السعودية آنذاك: يلزم من الصلح بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين اليهود ما ذكره السائل بالنسبة إلى بقية الدول، بل كل دولة تنظر في مصلحتها، فإذا رأت أن من المصلحة للمسلمين في بلادها الصلح مع اليهود في تبادل السفراء والبيع والشراء، وغير ذلك من المعاملات فلا بأس في ذلك.

وإن رأت أن المصلحة لها ولشعبها مقاطعة اليهود فعلت ما تقتضيه المصلحة الشرعية، وهكذا بقية الدول الكافرة حكمها حكم اليهود في ذلك. والواجب على كل من تولى أمر المسلمين.

وبموجب رد ابن باز فقد تُرك تقدير التطبيع مع كيان الاحتلال بما يعو بالمنفعة عليه إلى “ولي الأمر” وما تقضيه المصلحة التي يقررها وحده، ليشرع بموجب ذلك الخطوات العلنية للتطبيع الكامل معه. وتفرض السعودية، بدعم من المؤسسة الدينية الوهابية، “طاعة ولي الأمر” بشكل مطلق وتجرم “الخارجين عن الطاعة” وتصل العقوبة إلى الإعدام.
رقم : 894406
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
النبي محمد؛ حسرة وعنوان تحدي للمشروع الغربي
النبي محمد؛ حسرة وعنوان تحدي للمشروع الغربي
ما هي أهمية أنقرة بالنسبة لواشنطن؟
ما هي أهمية أنقرة بالنسبة لواشنطن؟
27 تشرين الأول 2020
علاقات حكومة العدالة والتنمية بالكيان الصهيوني
علاقات حكومة العدالة والتنمية بالكيان الصهيوني
27 تشرين الأول 2020
شلل سعوديّ في التعاطي مع الإساءة الكبيرة لأهم رموز المسلمين
شلل سعوديّ في التعاطي مع الإساءة الكبيرة لأهم رموز المسلمين
27 تشرين الأول 2020
الشقاقي ومغنيّة.. نهج مستمر ورعب يُؤرق الكيان ‘‘الإسرائیلي‘‘
الشقاقي ومغنيّة.. نهج مستمر ورعب يُؤرق الكيان ‘‘الإسرائیلي‘‘
27 تشرين الأول 2020
اقامة ملتقى "الوحدة الإسلامية رمز الاقتدار وسبيل التغلب على الاستكبار"
اقامة ملتقى "الوحدة الإسلامية رمز الاقتدار وسبيل التغلب على الاستكبار"
26 تشرين الأول 2020
اللواء سلامي يتفقد الحدود الشمالية الغربية لايران
اللواء سلامي يتفقد الحدود الشمالية الغربية لايران
26 تشرين الأول 2020
'أمير مكة' يتبادل الأحاديث الودية مع سفير فرنسا!!
26 تشرين الأول 2020
هذه هي آفاق المستقبل في ليبيا بعد اتفاق السلام
هذه هي آفاق المستقبل في ليبيا بعد اتفاق السلام
26 تشرين الأول 2020
كيف فتحت الحكومة السودانيّة أبوب جهنم على نفسها؟
كيف فتحت الحكومة السودانيّة أبوب جهنم على نفسها؟
26 تشرين الأول 2020
تراجع مكانة السعودية إقليمياً ودولياً في ظل سياسات ابن سلمان
تراجع مكانة السعودية إقليمياً ودولياً في ظل سياسات ابن سلمان
26 تشرين الأول 2020
ماذا وراء تصريحات ترامب حول "نسف سد النهضة"؟!
ماذا وراء تصريحات ترامب حول "نسف سد النهضة"؟!
24 تشرين الأول 2020
قائد الثورة : على الجميع تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا
قائد الثورة : على الجميع تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا
24 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس