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الأربعاء 28 تشرين الأول 2020 ساعة 09:45

اصابة رئيس مجلس الشورى الاسلامي بفيروس كورونا

اصابة رئيس مجلس الشورى الاسلامي بفيروس كورونا
 اعلن رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف" عن اصابته بفيروس كورونا.

وكتب قاليباف الیوم الاربعاء في تغريدة له على تويتر، انه بعد اصابة احد زملائي بفيروس كورونا خضعت للفحص الطبي وكانت نتيجة الفحص ايجابية واظهرت اصابتي بفيروس كورونا وبالتالي دخلت الحجر الصحي لتلقي العلاج ورغم ذلك ساتابع واجباتي.

يذكر انه اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، امس الثلاثاء عن وفاة 346 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية (ظهر الاثنين حتى ظهر الثلاثاء) بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المتوفين الى33 الفا و299 شخص، في وقت صنفت فيه 31 محافظة بالبلاد باللون الاحمر الذي يعني الحذر الشديد.
رقم : 894489
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