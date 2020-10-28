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الأربعاء 28 تشرين الأول 2020 ساعة 09:47

مسؤول فلسطيني يدعو الشعوب الى ثورة ضد الحكام المطبعين

مسؤول فلسطيني يدعو الشعوب الى ثورة ضد الحكام المطبعين
عدّ رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك، تطبيع بعض الأنظمة العربية مع الاحتلال الإسرائيلي جريمة نكراء دينياً ووطنياً وأخلاقياً.

وأشار الدويك، في تصريح صحفي، إلى أن الأولى بالمطبعين دعم شعبنا؛ لكونه مظلومًا، وليس الاصطفاف مع الظالم، فهم بهذا ضربوا عرض الحائط بالشريعة الإسلامية وبكل قيم الأخوة.

وأضاف أن "المطبعين أعداء الأمة وهم يمثلون أنظمة ديكتاتورية فشعوبهم تكره ما فعلوا، وحتى علماء الأمة أجمعوا أن التطبيع خيانة لله ولرسوله والمسلمين".

وطالب المطبعين بالرجوع لشعوبهم لأخذ رأيهم ليدركوا أنهم بمعزل عن الشعوب.

ورأى الدويك أن بعض قادة الأنظمة المطبعة طبعوا طواعية، ولكن كلهم نفذوا إملاءات جهات خارجية تبحث عن مصلحة الاحتلال.

وأكد رئيس المجلس التشريعي ضرورة أن تثور الشعوب العربية على حكامها المطبعين؛ سعياً لاستبدالهم وإسقاطهم.

وعلى صعيد فلسطين في مواجهة التطبيع؛ بيّن الدويك أنها بدأت مشروعاً مهماً لمواجهة التطبيع وصفقة القرن وغيرها من المشاريع؛ في إشارة للمصالحة والانتخابات.

وعدّ أن التسريع في الانتخابات الفلسطينية وإفراز قيادة ديمقراطية تستفتي الشعب في كل خطوة يسهم في إفشال المخططات والمؤامرات التي تحاك ضد شعبنا.
 
رقم : 894491
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