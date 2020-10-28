جولة ثانية من مفاوضات غير المباشرة حول ترسيم الحدود البحرية اللبنانية

تنطلق اليوم الجولة الثانية من مفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية اللبنانية في مقر اليونيفيل في رأس الناقورة.



وبحسب قناة المنار، ستبدأ المفاوضات غير المباشرة عند الساعة 10.00 (بتوقيت بيروت) من صباح اليوم الأربعاء بين لبنان وكيان العدو برعاية الأمم المتحدة ووساطة أميركية.



وانعقدت الجولة الاولى من مفاوضات غير المباشرة قبل اسبوعين في مقر قيادة قوات الدولية اليونيفل في منطقة الناقورة على حدود لبنان و فلسطين المحتلة.



وكان الرئيس اللبناني ميشال عون ترأس اجتماعاً قبل الجولة الاولى من المفاوضات غير المباشرة، أعطى خلاله توجيهاته لأعضاء الوفد المفاوض، ‏مشدداً على أن "هذه المفاوضات تقنية ومحددة بترسيم الحدود البحرية، وأن ‏البحث يجب أن ينحصر في هذه المسألة تحديداً"، لافتاً إلى "أن جلسات ‏التفاوض ترعاها وتستضيفها الأمم المتحدة، وأن وجود الجانب الأميركي في ‏الاجتماعات هو كوسيط مسهِّل لعملية التفاوض"



وأعلنت قيادتا حركة أمل وحزب الله في بيان قبل بدء المفاوضات غير المباشرة، رفضهما مشاركة شخصيات مدنية لبنانية في التفاوض، وهو أمر يناقض اتفاق الاطار الذي أعلنه الرئيس نبيه بري كما يخالف مضمون تفاهم نيسان، ويمس بثوابت لبنان الوطنية لما يمثله من انجرار لما يسعى اليه العدو الاسرائيلي.