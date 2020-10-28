الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 28 تشرين الأول 2020 ساعة 09:53

املي لاريجاني : ليتحد المسلمون بوجه اعداء الدين المبين

املي لاريجاني : ليتحد المسلمون بوجه اعداء الدين المبين
ندد رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام اية الله صادق املي لاريجاني، بالسلوك المسيء لبعض الصحف الفرنسية ودعم رئيس جمهورية هذا البلد "ايمانوئيل ماكرون" غير المبرر لهذه الممارسات؛ مؤكدا على مسلمي العالم بضرورة التضامن والاتحاد في مواجهة المخططات المناوئة للدين الاسلامي المبين.

وفي معرض تعليقه على اساءة صحفية (شارلي إبدو) الفرنسية لشخصية الرسول الاكرم محمد بن عبد الله (ص)، اكد انه رغم عدم تاثر المقام الشامخ لنبي الرحمة (ص) بتلك الممارسات الواهية والسخيفة، لكن هكذا سلوك يلزم علينا نحن المسلمين ان نكون على قدر المسؤولية في التصدي لها.

واضاف، ان شخصية النبي الاكرم (ص) الشامخة اسمى واعلى بكثير من ان تتاثر قيد انملة بهذه التصرفات المسيئة، لكن مع ذلك يتعين علينا نحن المسلمين ان ندين بكافة انواع التعرض اللامبرر والسخيف من جانب الصحف الفرنسية وايضا دعم ماكرون لهذه الاساءات.

وتابع : اننا ندعو المسلمين جميعا الى تعزيز التضامن فيما بينهم و وضع حد لهذه الخصكومة بحق الدين الاسلامي المبين.

وفيما اشار الى صمود الجمهورية الاسلامية الايرانية "التي تحتضن عددا محدودا من المسلمين" وانتصارها على مخططات الغرب، قال رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام : ان تماسك ملياري انسان مسلم من شانه ان يدمر صفوفهم وعلى اقل الاحتمالات سيجردهم من جميع طاقاتهم العدائية.

كما حذر اية الله املي لاريجاني الرئيس الفرنسي، بالقول : ليكن ماكرون على يقين بان ردود فعل العالم الاسلامي قبال هكذا ممارسات بشعة لن يكون سهلا.
رقم : 894495
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: عدم احترام الرسول الأكرم (ص) يحرض على العنف
روحاني: عدم احترام الرسول الأكرم (ص) يحرض على العنف
السعودية تطبع مع الاحتلال ’الاسرائيلي’ من بوابة السياحة الدينية
السعودية تطبع مع الاحتلال ’الاسرائيلي’ من بوابة السياحة الدينية
28 تشرين الأول 2020
الحرس الثوري يرفع جهوزيته لمعالجة المصابين بوباء كورونا
الحرس الثوري يرفع جهوزيته لمعالجة المصابين بوباء كورونا
28 تشرين الأول 2020
مع اقتراب الانتخابات الأمريكيّة.. جائزة سعوديّة للرئيس الفائز
مع اقتراب الانتخابات الأمريكيّة.. جائزة سعوديّة للرئيس الفائز
28 تشرين الأول 2020
هل تُسكت المبادرة الإيرانية أصوات المدافع في قره باغ؟
هل تُسكت المبادرة الإيرانية أصوات المدافع في قره باغ؟
28 تشرين الأول 2020
النبي محمد؛ حسرة وعنوان تحدي للمشروع الغربي
النبي محمد؛ حسرة وعنوان تحدي للمشروع الغربي
27 تشرين الأول 2020
ما هي أهمية أنقرة بالنسبة لواشنطن؟
ما هي أهمية أنقرة بالنسبة لواشنطن؟
27 تشرين الأول 2020
علاقات حكومة العدالة والتنمية بالكيان الصهيوني
علاقات حكومة العدالة والتنمية بالكيان الصهيوني
27 تشرين الأول 2020
شلل سعوديّ في التعاطي مع الإساءة الكبيرة لأهم رموز المسلمين
شلل سعوديّ في التعاطي مع الإساءة الكبيرة لأهم رموز المسلمين
27 تشرين الأول 2020
الشقاقي ومغنيّة.. نهج مستمر ورعب يُؤرق الكيان ‘‘الإسرائیلي‘‘
الشقاقي ومغنيّة.. نهج مستمر ورعب يُؤرق الكيان ‘‘الإسرائیلي‘‘
27 تشرين الأول 2020
اقامة ملتقى "الوحدة الإسلامية رمز الاقتدار وسبيل التغلب على الاستكبار"
اقامة ملتقى "الوحدة الإسلامية رمز الاقتدار وسبيل التغلب على الاستكبار"
26 تشرين الأول 2020
اللواء سلامي يتفقد الحدود الشمالية الغربية لايران
اللواء سلامي يتفقد الحدود الشمالية الغربية لايران
26 تشرين الأول 2020
'أمير مكة' يتبادل الأحاديث الودية مع سفير فرنسا!!
26 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس