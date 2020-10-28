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الأربعاء 28 تشرين الأول 2020 ساعة 09:55

الحرس الثوري يرفع جهوزيته لمعالجة المصابين بوباء كورونا

الحرس الثوري يرفع جهوزيته لمعالجة المصابين بوباء كورونا
قال مساعد قائد الحرس الثوري في الشؤون الصحية والتعليم الطبي والدفاع البيولوجي العميد أحمد عبد اللهي، إن المستشفيات التابعة للحرس الثوري تستضيف حاليا أكثر من 500 مصاب بوباء كورونا في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف عبد اللهي، في تصريح صحفي في الاشارة إلى أوضاع المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للحرس الثوري الإيراني ، إن مستشفيات الحرس الثوري والمراكز الطبية التابعة له رفعت جهوزيتها وماتزال تستقبل المصابين بوباء كورونا.

وتابع: إنّ أكثر من 500 مصاب بوباء كورونا يرقدون في مستشفياتنا في جميع أرجاء البلاد ، كما يرقد من 280 إلى 290 مريضاً في مستشفى بقية الله في طهران فيما يعالج المصابون الآخرون في مستشفياتنا في المحافظات والمدن الاخرى.

وأكد انه لم تدع الحاجة الى تشييد مستشفى ميداني لحد الآن الا ان المسؤولين في مدينة نيشابور /شمال شرق/ طلبوا منا الاستعداد لتشييد مثل هذه المستشفى في حال إعلان اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا الحاجة لكنهم قالوا في وقت لاحق إنها ليست ضرورية لحد الآن.

ونوه عبداللهي الى ان الطاقة الاستيعابية لمستشفيات الحرس الثوري في البلاد تكفي لمعالجة المصابين بوباء كورونا وتقدم الخدمات في هذا الصدد.
رقم : 894496
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