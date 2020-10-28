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الأربعاء 28 تشرين الأول 2020 ساعة 09:56

العمید فدوي: أمیرکا تُرغَم علی الانصیاع عبر لغة القوة

العمید فدوي: أمیرکا تُرغَم علی الانصیاع عبر لغة القوة
أکد نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية العمید علي فدوي أن الأمیرکیین لا یفهمون أي لغة غیر لغة القوة، وإذا وجدوا أنه لیست لدیهم قدرة للسیطرة فسوف ینصاعون لارادة الشعب.

وأفاد مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء في الجمهورية الاسلامية، أن نائب القائد العام للحرس الثوري العميد علي فدوي أشار خلال لقائه الأمين العام لحركة النجباء، امس الثلاثاء، الى أن الولايات المتحدة هي الشر المطلق، مؤكدا: أنهم لا يفهمون أي لغة غير لغة القوة، وإذا وجدوا أنه ليست لديهم قدرة للسيطرة فسوف ينصاعون لارادة الشعب.

وأوضح العميد علي فدوي: إننا إذا اعتبرنا أنفسنا مصداقا حقيقيًا لـ "حزب الله" المذكور في القرآن الكريم، نجد أن الله وعدنا بالنصر والانتصار، قائلا: أن الولايات المتحدة لم تحقق نصرًا واحدًا خلال الـ۴۱ عامًا من الصراع مع الجمهورية الإسلامية في ايران.

واعتمادًا على ۳۵ عامًا من الخبرة في القيادة البحرية، أشار العميد فدوي إلى أن "أكبر عدد من مواجهات إيران مع الأميركيين كانت في البحر، حيث تمكنا في السنوات الأخيرة من الدفاع المقدس (1980-1988)، أن نغرق سفينة حربية اميركية تبلغ قيمتها مليار دولار في الخليج الفارسي، ولم تجرؤ الولايات المتحدة على الرد".
رقم : 894498
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