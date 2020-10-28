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الأربعاء 28 تشرين الأول 2020 ساعة 10:03

مفتي عمان يهاجم المسيئين الى الرسول: مضطربون ومختلون عقليا

مفتي عمان يهاجم المسيئين الى الرسول: مضطربون ومختلون عقليا
هاجم مفتي عُمان الشيخ "أحمد بن حمد الخليلي"، المسيئين للنبي محمد (ص)، واصفا إياهم بـ "ذوو نفوس مضطربة وعقول مختلة".

وأوضح الشيخ الخليلي في تغريدة على تويتر أن "المتطاولين على مقامِ الرسولِ الأعظم ﷺ، أو على دينه الإسلام، أو معجزته القرآن، ينكشفُ لكل من ينظر في سوابقهم أن نفوسهم مضطربة، وعقولهم مختلة، وفطرهم متعفنة، يعافُون كلَّ خير، ويأنفُون من كلِّ فضيلة، وينجذبون إلى كلِّ شر، ويعشقون كلَّ رذيلة، ولا ينضحُ الإناء إلا بما في داخله".

وكان مفتي سلطنة عُمان، قد أشاد يوم الاثنين، بحملة مقاطعة المنتجات الفرنسية رداً على تطاول الرئيس الفرنسي إمانوئل ماكرون على النبي محمد ﷺ، ودعمه الرسوم الكاريكاتورية المسيئة.

ونشر الحساب الرسمي لمفتي عُمان في "تويتر" رسالة دعا فيها الشيخُ الخليلي إلى ضرورة اتفاق الأمة على "سحب رؤوس أموال المسلمين من المؤسسات الاقتصادية التي يديرها هؤلاء المعتدون المتطاولون على المقام العظيم لنبينا".
رقم : 894503
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