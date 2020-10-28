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الأربعاء 28 تشرين الأول 2020 ساعة 10:04

تصاعد الإحتجاجات ضد فرنسا بسبب الرسوم المسيئة للإسلام

تصاعد الإحتجاجات ضد فرنسا بسبب الرسوم المسيئة للإسلام
تزايدت الاحتجاجات المنددة بالرسوم المسيئة للرسول الكريم(ص) في أصقاع عدة من العالم الإسلامي، في حين دعا وزير الشؤون الدينية الماليزي -ذو الكفل بن محمد البكري- الحكومة الفرنسية إلى تعلم القيم الإسلامية، ودراسة السيرة النبوية.

كما أدان البرلمان التركي -الثلاثاء- بشدة تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المسيئة للإسلام والمسلمين.

رئيس الشيشان لماكرون: أنت زعيم الإرهاب وملهمه

قال رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية ذات الأغلبية المسلمة إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يشجع الإرهابيين بتسويغه الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وعلى اله باعتبارها محمية بموجب الحق في حرية التعبير.

وقال قديروف إن ماكرون أخطأ عندما وصف عرض مثل هذه الرسوم بأنه حرية رأي.
وأضاف مخاطبا ماكرون "أنت تدفع الناس نحو الإرهاب، ولا تترك لهم خيارا، وتهيئ الظروف لنمو التطرف في رؤوس الشباب. يمكنك أن تصف نفسك بكل جرأة بأنك زعيم الإرهاب وملهمه في بلدك".

حرق صور ماكرون بفلسطين ومظاهرة في الأردن

وفي فلسطين أحرق متظاهرون صورا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسط الضفة الغربية، تنديدا بدفاعه عن الرسوم المسيئة للنبي محمد عليه واله الصلاة والسلام.
ورفع المتظاهرون لافتات وفاء للنبي محمد ص، كما رددوا هتافات ضد ماكرون، بينها "لن تسقط أمة قائدها محمد ".

وشارك العشرات في اعتصام أمام سفارة فرنسا في عمان -الثلاثاء- منددين بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "العنصرية"، والتي تثير جدلا واسعا في العالم الإسلامي، وإصراره على دعم نشر رسوم كاريكاتورية للنبي ص.

وفي الجزائر، دعت جمعية العلماء المسلمين إلى نزع كل العناوين واللافتات المكتوبة بالفرنسية في البلاد ردّا على الإساءة للرسول عليه الصلاة والسلام.
رقم : 894504
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