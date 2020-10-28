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الأربعاء 28 تشرين الأول 2020 ساعة 10:06

‘‘شارلي إيبدو‘‘ تنشر صورا كاريكاتورية لأردوغان

‘‘شارلي إيبدو‘‘ تنشر صورا كاريكاتورية لأردوغان
دانت الرئاسة التركية بشدة نشر صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية رسوما كاريكاتورية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، متهمة الصحيفة بالترويج للعنصرية والكراهية.

وكتب رئيس مكتب الاتصالات للرئيس التركي فخر الدين ألطون على "تويتر"، أن "البرنامج المعادي للإسلام التابع للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يأتي بثماره! فقد نشرت "شارلي إيبدو" مجموعة رسوم الكاريكاتورية المسيئة لرئيسنا. نحن ندين هذه المحاولة الفظيعة للترويج للعنصرية الثقافية والكراهية".

وأضاف أن "أعمال التحريض التي تتميز بالعنصرية وكراهية الغرباء ورهاب الإسلام ومعاداة السامية، ستعجز عن إثارة رد فعل تركيا".

وتابع قائلا إن "مثل هذه الهجمات غير المسؤولة التي لا معنى لها ستخلق فقط العنصرية والتمييز. وندعو كل أصدقائنا الأوروبيين للتصدي لهذا النوع المبتذل من العنصرية الثقافية والعجز الفكري".

وأثارت تصريحات ماكرون وتكرار نشر الرسوم الكاريكاترية المسيئة للنبي محمد (ص) في فرنسا ردود فعل غاضبة في دول مسلمة، بما فيها تركيا، حيث دعا الرئيس أردوغان للتخلي عن شراء المنتجات الفرنسية.
رقم : 894505
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