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الأربعاء 28 تشرين الأول 2020 ساعة 10:08

فرنسا تسجل أعلى معدل وفيات يومي بكورونا

فرنسا تسجل أعلى معدل وفيات يومي بكورونا
أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية، تسجيل 523 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة وفيات يومية منذ أبريل الماضي.

وتضمنت البيانات حصيلة الوفيات في المستشفيات، والتي يتم الإبلاغ عنها على أساس يومي، بالإضافة إلى 235 حالة وفاة في دور المسنين خلال الأيام الـ4 الماضية.

وأعلنت الوزارة أيضا عن 33417 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مقارنة مع 26711 يوم الاثنين وسجلت 52010، يوم الأحد.

وسجلت فرنسا التي تحتل المركز الخامس عالميا بإجمالي إصابات الفيروس، مليونا و138507 إصابات، بالإضافة إلى إجمالي وفيات بلغ 34716 حالة.
رقم : 894506
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