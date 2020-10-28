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الأربعاء 28 تشرين الأول 2020 ساعة 10:10

الناشطة السعودية المعتقلة لجين الهذلول ‘‘تبدأ إضراباً جديداً ‘‘ عن الطعام

الناشطة السعودية المعتقلة لجين الهذلول ‘‘تبدأ إضراباً جديداً ‘‘ عن الطعام
أكدت عائلة لجين الهذلول أن ابنتها دخلت في إضراب جديد احتجاجاً على تقييد تواصلها مع أفراد العائلة، وفيما تقول منظمات حقوقية إن الهذيل تتعرض للتعذيب.

وأفادت علياء الهذلول بأن شقيقتها الناشطة السعودية المعتقلة لجين الهذلول، أعلنت منذ مساء الاثنين 26 أكتوبر الإضراب عن الطعام.

وأوضحت علياء الهذلول أن شقيقتها اتخذت هذه الخطوة "بسبب سلب إدارة سجن الحائر حقها بالاتصال بالعائلة".

وقالت أختها إنه منذ القبض على لجين (31 عاما) مع عدة ناشطات حقوقيات لم يُسمح لها منذ مارس/ آذار سوي بتواصل محدود مع عائلتها منها زيارة في 23 مارس/ آذار واتصال هاتفي في 19 أبريل/ نيسان وزيارة في 31 أغسطس/ آب.

يذكر أن لجين الهذلول اعتقلت مع ناشطات أخريات من قبل سلطات الأمن السعودية منتصف مايو 2018، ووجهت لهن تهمة المساس بأمن الدولة.

بالتزامن، أطلقت منظمة “Change” الحقوقية حملة توقيعات إلكترونية لمطالبة الملك سلمان بالإفراج الفوري عن لجين الهذلول.

وأثارت القضية انتقادا عالميا وتسببت في غضب بالعواصم الأوروبية والكونغرس الأمريكي بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول على يد عناصر سعودية في 2018.

وأفرجت السعودية بشكل مؤقت عن بعض الناشطات الحقوقيات اللاتي تم القبض عليهن ضمن حملة استهدفت المنشقين فيما لا تزال أخريات تحاكمن في جلسات قضائية مغلقة.

وتقول جماعات حقوقية إن ثلاثة على الأقل من النساء من بينهم لجين محتجزات في زنزانات فردية منذ أشهر وتعرضن للأذى الذي شمل صدمات كهربية وجلدا وتحرشا جنسيا.
رقم : 894507
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