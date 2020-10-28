تركيا تعتقل حامل راية داعش في راس العين السورية

اعتقلت السلطات التركية رجلا حمل علم داعش خلال تظاهرة في راس العين السورية.

وقالت حكومة ولاية “شانلي أورفا” التركية المحلية إنه تم اعتقال الشخص الذي رفع علم تنظيم داعش في رأس العين بريف الحسكة ،خلال مظاهرة خرجت احتجاجا على الإساءة للنبي محمد (ص).



ونقلت شبكة “سي إن إن ترك” البيان الذي جاء فيه “في نطاق التحقيق الذي بدأه مكتب المدعي العام في رأس العين، بشأن رفع علم تنظيم داعش خلال مظاهرة، اعتقل عناصر الأمن المحليون بالتنسيق مع ولايتنا، الشخص الذي رفع العلم، ومازال التحقيق مستمرا”.



وأوضح البيان الذي اصدرته ولاية شانلي اورفا ” أنه في إطار التحقيق الذي فتحته نيابة رأس العين، أوقفت القوات المحلية شخصًا يعتقد أنه هو المسؤول عن الحادثة.وأكّدت الولاية أن تحقيقات متعددة الأوجه تتواصل حول الموضوع”.