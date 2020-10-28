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الأربعاء 28 تشرين الأول 2020 ساعة 11:07

94 يومًا على إضراب الأسير الأخرس

94 يومًا على إضراب الأسير الأخرس
يواصل الأسير ماهر الأخرس (49 عامًا) إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 94 على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداري، وسط تدهور خطير لحالته الصحية.

وقال المستشار الاعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه إن الوضع الصحي للأسير الأخرس خطير للغاية، حيث يعاني من إعياء وإجهاد شديدين، وبدأ يشعر بألم في قلبه، إضافة لآلام جسدية، وتأثرت لديه حاستا الشم والذوق.

وأضاف أن الأسير قد يتعرض لانتكاسة مفاجئة في أحد أعضائه الحيوية، نظرًا لنقص نسبة الأملاح والسوائل لديه، ولا يزال يرفض الحصول على المحاليل والمدعمات.

ولفت عبد ربه الى أن الأخرس تعرض الجمعة الماضي لفقدان الوعي لـ 3 ساعات، بعد أن اقتحم السجانون غرفته في مستشفى "كابلان" الاسرائيلي، ونقلوه لغرفة أخرى.

وأكد أن الاحتلال يصر على عدم إخراجه من المستشفى حتى الساعة، والإبقاء عليه محتجزًا وعدم نقله لمشافي الضفة الغربية، حيث تبقي سلطات الاحتلال عليه بناء على قرار عسكري.

وقال إن هناك جهودًا مستمرة على الصعيد القانوني والسياسي، وهناك تواصل مع برلمانات العالم، إضافة للضغط الجماهيري؛ بهدف إنقاذ حياته.

يذكر أن سلطات الاحتلال كانت قررت الجمعة الماضي إلغاء تجميد الاعتقال الإداري بحق الأخرس الذي أصدرته في 23 سبتمبر المنصرم.

واعتقلت قوات الاحتلال الأخرس أواخر يوليو الماضي، في منزله في قضاء سيلة الظهر بمدينة جنين، وأصدر قرارًا بتحويله للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر.

ومساء الثلاثاء، شارك العشرات من المتظاهرين أمام مستشفى "كابلان" في وقفة إسناد للأسير الأخرس، وذلك بدعوة من لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، وشهدت مشاركة العشرات من الناشطين السياسيين.

وهتف المتظاهرون نصرة ودعمًا للأسير الأخرس، ورددوا هتافات تطالب بحريته وتدعو للإفراج عنه، ورفعوا لافتات منددة بسياسة الاعتقال الإداري وشعارات داعمة للأسير الأخرس، والاعلام الفلسطينية.
رقم : 894513
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