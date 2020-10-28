جلالي يؤكد دبلوماسية ايران النشطة في حل النزاعات الاقليمية

اعتبر السفير الايراني في موسكو كاظم جلالي جولة مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي على عدد من دول المنطقة مؤشرا لدبلوماسية الجمهورية الاسلامية الايرانية النشطة في حل وتسوية النزاعات الاقليمية عن طريق الحوار والسبل السلمية.



واشار جلالي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاربعاء الى جولة مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي الاقليمية والتي تشمل جمهورية اذربيجان وارمينيا وروسيا وتركيا وكتب: ان جولة عراقجي كمبعوث خاص من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية الى المنطقة مؤشر للدبلوماسية النشطة للجمهورية الاسلامية الايرانية في حل وتسوية النزاعات الاقليمية عن طريق الحوار والسبل السلمية.



واضاف: ان رسالة ايران هي الحفاظ على اليقظة وتوسيع التعاون الاقليمي لمواجهة مؤامرات اعداء لا يطيقون وجود الوحدة والتضامن والسيادة الوطنية للدول المستقلة في المنطقة.



وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد اعلن يوم امس بان ايران قامت باعداد مشروع تمت المصادقة عليه من قبل كبار مسؤولي الدولة للحل الدائم للنزاع حول منطقة قرة باغ بين جمهورية اذربيجان وارمينيا وقال: ان عراقجي سيتابع هذا المشروع خلال زيارته الى باكو وموسكو ويريفان.