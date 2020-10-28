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الأربعاء 28 تشرين الأول 2020 ساعة 12:09

باكبور: أي تغيير في الجغرافيا السياسية للحدود هو خط أحمر لإيران

باكبور: أي تغيير في الجغرافيا السياسية للحدود هو خط أحمر لإيران
أكد قائد القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية العميد محمد باكبور، اليوم الأربعاء، خلال زيارة تفقدية للحدود مع اذربيجان، أن أي تغيير في الجغرافيا السياسية للحدود هو خط أحمر بالنسبة لإيران.

وخلال الزيارة التفقدية إلى الشريط الحدودي لمدينة اصلاندوز، اعتبر العميد باكبور الغرض من هذه الزيارة هو التأكد بشكل كامل من أمن سكان الحدود في هذه المحافظة وخاصة في المناطق الحدودية في بيله سوار وبارس أباد واصلاندوز، قائلا، ان‌ أي انعدام للأمن وتهديد على حدودنا يضر بأمن مواطنينا هو أمر غير مقبول.

واضاف، لا نجامل احداً فيما يتعلق بأمن وسلامة شعبنا ، مضيفاً، لا نقبل أي تغيير في الجغرافيا السياسية للحدود وهذا هو خط أحمر للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، لذلك إذا لزم الأمر ، سيتم تعزيز وجود الوحدات البرية لحرس الثورة في المناطق الحدودية.

وتابع، إن قاعدة عاشوراء التاببعة للقوات البرية لحرس الثورة في المنطقة الحدودية هي نشطة منذ الأيام الأولى للصراع بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا ، وترصد التطورات الحدودية وتتخذ الإجراءات والتعزيزات اللازمة بما يتناسب مع الظروف الطارئة.
رقم : 894525
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