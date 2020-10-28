وزير سوري يوجه رسالة محرجة إلى السعودية

وجه وزير الأوقاف في الحكومة السورية محمد عبد الستار السيد، رسالة محرجة إلى السعودية بسبب الإساءة للرسول (ﷺ) من جانب فرنسا.



وقال "السيد" خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "الإخبارية" السورية الرسمية : "يحق لنا أن نتساءل أين هي السعودية من الرسوم المسيئة للرسول الكريم؟".



وأردف وزير الأوقاف السوري: "لا ننتظر ممن طبّع مع كيان الاحتلال غيرة على الإسلام وعلى النبي"، في إشارة إلى الإمارات والبحرين والسودان.



ولم تدعم السعودية حملة المقاطعة الإسلامية ضد المنتجات الفرنسية، واكتفت بإصدار بيان متأخر أدانت فيه حادثة قتل معلم فرنسي، بالإضافة للرسوم المسيئة للرسول في موقف متذبذب.



وقارن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بموقف السعودية لمقاطعة المنتجات التركية بسبب خلافات سياسية، بينما لم تفعل الشيئ نفسه بسبب الإساءة للرسول.