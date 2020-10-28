غضب يمني واسع على اغتيال الشهيد حسن زيد

على الرغم من أن هوية المجموعة التي تورطت في عملية اغتيال هذا الوزير اليمني لم تتحدد بعد ، إلا أن التكهنات موجهة إلى السعودية من جهة، والقاعدة من جهة أخری.



هذا وقد ظل اسم حسن محمد زيد على قائمة الاغتيالات السعودية منذ نحو 6 سنوات ، حتى أنه تم تحديد مبلغ 10 ملايين دولار لاغتياله. على هذا الأساس، سواء تم الاغتيال بشكل مباشر من قبل السعوديين أو من قبل مرتزقة نظام الملك سلمان، فلن يكون هناك فارق کبير إذ يتم توجيه أصابع الاتهام مباشرة إلى بن سلمان الذي أخفق في الحرب السعودية التي قد استمرت 6 سنوات ضد اليمن.



كما أن تأكيد الإعلام السعودي للعلاقة بين الشهيد حسن محمد زيد والثورة الإيرانية وحزب الله في لبنان دليل آخر على أن منفذ اغتيال هذا الشهيد كان عميلا للرياض ويتبع لها.



وفي هذا الصدد فقد أدان عدد كبير من الشخصيات والأحزاب والتكتلات السياسية والاجتماعية اليمنية، جريمة اغتيال وزير الشباب والرياضة اليمني "حسن زيد"، معبرين عن حزنهم برحيل هذه الشخصية الوطنية.



من جانبه فقد أجرى الرئيس اليمني مهدي المشاط، اتصالاً هاتفياً بمحمد حسن زيد نجل وزير الشباب والرياضة، وعبر عن أحر التعازي والمواساة في استشهاد الوزير حسن زيد السياسي والمناضل الكبير الذي عٌرف بمواقفه الوطنية الشجاعة وانحيازه إلى الوطن في مختلف المنعطفات والمراحل.



وأكد أنه سيتم ملاحقة المجرمين والمتورطين في هذه الجريمة الغادرة والجبانة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار اليمن.



ومن جهته نعى المجلس السياسي الأعلى في اليمن، للسيد الحوثي وحكومة الإنقاذ الوطني والشعب اليمني استشهاد وزير الشباب والرياضة أمين عام حزب الحق حسن محمد زيد المناضل الجسور والشخصية الوطنية البارزة الذي واجه العدوان بكل صلابة وقوة في مجالي العمل الحكومي الإداري والسياسي الذي انخرط فيه منذ أكثر من أربعين عاما.



وعبر المجلس في بيان، عن بالغ التعازي لأسرة الوزير حسن محمد زيد و لحزب الحق قيادة وأعضاء وللحركة السياسية الصامدة في مواجهة العدوان.



وقدم عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، خلال زيارته لأسرة الشهيد حسن زيد، أصدق التعازي والمواساة، مشيدا بمناقب الشهيد الذي اغتالته يد الغدر والعدوان.



وأدان الحوثي جريمة الاغتيال التي طالت الشهيد وسط العاصمة صنعاء، مشيرا إلى أن استهداف الشهيد تعد جريمة سياسية تُضاف إلى جرائم العدوان.



بدورها نعت وزارة الشباب والرياضة وقطاعاتها واتحاداتها وإداراتها وهيئاتها والمكونات الشبابية والرياضية التابعة لها، وزير الشباب حسن محمد زيد، الذي استشهد في عملية اغتيال إجرامية.



وقال بيان صادر عن الوزارة: "نتقدم بكل معاني الإجلال لروح الشهيد الطاهرة التي تنفست من عبق الحرية وجالت في دمائها كل معاني الوطنية في مسيرة حياة كانت حافلة بالعطاء والولاء لليمن".



واستنكر البيان العمل الغادر الجبان الذي اتسم بالعار والخزي المتجرد من كل القيم الإنسانية والذي تمثل باغتيال هذه الهامة اليمنية وإصابة ابنته بجروح بالغة في سابقة خطيرة تجرمها كل الأديان والأعراف ويشجبها كل الأحرار والشرفاء في هذا الوطن.



الى ذلك، أدانت المجالس الإسلامية اليمنية، بأشد عبارات الاستنكار جريمة اغتيال وزير الشباب والرياضة الأستاذ حسن محمد زيد، مؤكدة أن اليمن خسرت برحيل الوزير زيد الكثير من فرص السلام والمحبة والتسامح والترفع عن سفاسف الأمور.



وأدان مجلس التلاحم الشعبي القبلي جريمة اغتيال وزير الشباب والرياضة حسن زيد، واصفاً إياها بـ الجريمة الشنعاء التي تضاف لقاموس جرائم العدوان وأذنابه بحق شعبنا الصامد والشخصيات الوطنية.



وقال مجلس التلاحم إن هذه الأعمال الإجرامية الجبانة لن تزيد قبائل اليمن سوى قوة وصمودا وستُواجه بالمزيد من الصمود والتحشيد نحو الجبهات.



ونعى الحزب القومي الاجتماعي، وزير الشباب والرياضة أمين عام حزب الحق حسن محمد زيد، الذي استشهد على يد عناصر إجرامية، محملاً قيادة تحالف العدوان السعودي الإماراتي الصهيوني الأمريكي المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة وكل الجرائم التي ارتُكبت بحق أبناء الشعب اليمني وقيادته الوفية منذ بداية العدوان.



وعبر الحزب القومي عن خالص العزاء والمواساة لقيادات وأعضاء حزب الحق وأبناء الشهيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم قلوب أهله وذويه الصبر والسلوان.



كما نعت قيادة السُلطة المحلية بأمانة العاصمة في بيان صادر عنها، استشهاد وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد، الشخصية الوطنية البارزة والمناضل المعروف بمواقفه الشجاعة في مواجهة العدوان.



وأدان بيان السلطة المحلية بشدة هذه الجريمة النكراء، محملاً قوى العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته المسؤولية عن هذه الجريمة، ومُؤكداً إنّٙ مُرتكبي هذه الجريمة ومن يقف وراءهُم، لن يفلتوا من العقاب، وأن الجهات الأمنية ستصل إليهم عاجلاً أو آجلاً.



بدورها، نعت جمعية الكشافة والمرشدات اليمنية، حسن محمد زيد وزير الشباب والرياضة رئيس الجمعية، مشيدة بمناقب الشهيد وإسهاماته في تفعيل دور الحركة الكشفية والإرشادية لخدمة المجتمع وبمواقفه الشجاعة في معركة الدفاع عن اليمن بالكلمة والحضور في الميدان.