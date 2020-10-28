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الأربعاء 28 تشرين الأول 2020 ساعة 12:52

الطقس في لبنان يتحول الأحد إلى الخريفي بامتياز

الطقس في لبنان يتحول الأحد إلى الخريفي بامتياز
أعلنت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية (Lari )  في لبنان عن انتهاء مفعول مؤشر ​الحرائق​ السبت 31 من الشهر الحالي، وبدء ​الطقس​ الخريفي الفعلي مع انخفاض ​درجات الحرارة​ يوم الاحد المقبل مع ​أمطار​ خفيفة.

وذكرت المصلحة في بيان لها اليوم الاربعاء أن الطقس سيتحول يوم الاثنين 2 تشرين الثاني/نوفمبر الى بارد مع أمطار شاملة غزيرة أحيانا وبرق ورعد ، واحتمال تشكل سيول مع رياح جنوبية - غربية قوية تصل سرعتها الى (40 كلم/س).

وأكدت أن لا صحة لما يشاع عن منخفض جوي قوي وخطر ، وطالبت بعدم الأخذ في الاشاعات حول الاحوال الجوية والتي بدأ التداول بها على ​وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى انه بعد هذه ​الامطار​، يطلب من ​المزارعين​ البدء بالتحضير للزراعات الشتوية.
رقم : 894542
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