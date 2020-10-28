الطقس في لبنان يتحول الأحد إلى الخريفي بامتياز

أعلنت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية (Lari ) في لبنان عن انتهاء مفعول مؤشر الحرائق السبت 31 من الشهر الحالي، وبدء الطقس الخريفي الفعلي مع انخفاض درجات الحرارة يوم الاحد المقبل مع أمطار خفيفة.
وذكرت المصلحة في بيان لها اليوم الاربعاء أن الطقس سيتحول يوم الاثنين 2 تشرين الثاني/نوفمبر الى بارد مع أمطار شاملة غزيرة أحيانا وبرق ورعد ، واحتمال تشكل سيول مع رياح جنوبية - غربية قوية تصل سرعتها الى (40 كلم/س).
وأكدت أن لا صحة لما يشاع عن منخفض جوي قوي وخطر ، وطالبت بعدم الأخذ في الاشاعات حول الاحوال الجوية والتي بدأ التداول بها على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى انه بعد هذه الامطار، يطلب من المزارعين البدء بالتحضير للزراعات الشتوية.