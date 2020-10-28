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الأربعاء 28 تشرين الأول 2020 ساعة 14:24

هل ستشهد سوريا كهرباء أفضل في العام القادم؟!

هل ستشهد سوريا كهرباء أفضل في العام القادم؟!
يعاني المواطن السوري من انقطاعات الكهرباء المتواترة وعدم التوزيع العادل لساعات التقنين الكهربائي بين المحافظات وبين المدن في المحافظة الواحدة، وحتى بين الأحياء نفسها.

وأوضح وزير الكهرباء السوري غسان الزامل- خلال أعمال الدورة الثانية لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال- أنه يجري العمل على إعادة تأهيل محطات التوليد ومستمرون باستكمال إجراءات التعاقد على البدء بمشروع محطة توليد حلب الحرارية إضافة إلى اتخاذ إجراءات لتحقيق عدالة توزيع التيار الكهربائي وتتم الآن صيانة 3 عنفات في محطات التوليد البخارية لتكون في الخدمة قبل منتصف الشهر القادم.

وفقاً للبيان المالي للحكومة ازدادت الاعتمادات الاستثمارية لوزارة الكهرباء في موازنة 2021 بمعدل 182% عن العام 2020 لتصل إلى 150 مليار ل. س.

وذكر البيان أن أهم المشروعات التي سيتم العمل عليها في العام 2021 في مجال توليد الكهرباء استكمال مشاريع توسع محطة توليد اللاذقية ومحطة توليد تشرين البخارية ومحطة دير علي، وإعادة تأهيل المجموعتين الأولى والخامسة في محطة توليد حلب.

وفي لقائه مع مجلس اتحاد نقابات العمال قال الوزير "الزامل" أن حجم الإنفاق على الطاقة خلال السنوات الأربع الأخيرة بلغ نحو 226 مليار ليرة مبيناً أن كمية الغاز المتوافرة تصل إلى 10 ملايين متر مكعب يومياً في حين حاجة قطاع الكهرباء تصل إلى 16 مليون متر مكعب و8 آلاف طن من الفيول.

وقد بلغت مجموع الاعتمادات الاستثمارية لوزارة الكهرباء عن السنوات 2018-2019-2020-2021 قاربت 342 مليار ل. س (341.625 مليار ل. س).

كما أكّد الوزير- في لقاء مع شام إف إم- "أن هناك مصاعب بالنسبة لواقع الكهرباء ستكون في فصل الشتاء" حيث توجد صعوبات في توفير الغاز حيث تحتاج الكهرباء لتكون جيدة إلى 18 مليون م مكعب لكن الإنتاج يقتصر على 9 إلى 10 مليون متر مكعب بحسب الوزير الذي وعد بزيادة توليد الكهرباء شتاءً من الإنتاج الحالي 2500 ميغا لتصبح 3100 ميغا".

وفي وقت سابق، وعد الزامل" أن المواطنين سيلحظون تحسناً في واقع التغذية الكهربائية خلال الأيام القادمة.
رقم : 894564
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