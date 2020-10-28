الرئيس اللبناني يستقبل مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا

استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاربعاء مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف على رأس وفد من الدبلوماسيين والعسكريين.
وتمّت مناقشة المبادرة الروسية لعودة النازحين السوريين والمؤتمر الدولي الذي سيُعقد في سوريا حول هذا الموضوع.
وقد وصل وفد روسي رفيع صباح اليوم إلى بيروت على متن طائرة عسكرية روسية.
و يضم الوفد عددًا من الديبلوماسيين والعسكريين برئاسة كبير مساعدي وزير الخارجية والمبعوث الروسي الخاص ألكسندر لافروتوف، وسفير روسيا في سوريا ألكسندر كينشاهاك في زيارة رسمية الى لبنان تستمر يومًا واحدًا.