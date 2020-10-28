الرئيس اللبناني يستقبل مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا

استقبل ​الرئيس اللبناني ميشال عون​ اليوم الاربعاء مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى ​سوريا​ ألكسندر لافرنتييف على رأس وفد من الدبلوماسيين والعسكريين.



وتمّت مناقشة المبادرة الروسية لعودة ​النازحين السوريين​ والمؤتمر الدولي الذي سيُعقد في سوريا حول هذا الموضوع.



وقد وصل وفد روسي رفيع صباح اليوم إلى بيروت على متن طائرة عسكرية روسية.



و يضم الوفد عددًا من الديبلوماسيين والعسكريين برئاسة كبير مساعدي وزير الخارجية والمبعوث الروسي الخاص ألكسندر لافروتوف، وسفير روسيا في سوريا ألكسندر كينشاهاك في زيارة رسمية الى لبنان تستمر يومًا واحدًا.