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الأربعاء 28 تشرين الأول 2020 ساعة 14:30

باكستان تجدد دعمها الكامل لأفغانستان مستقرة وآمنة

باكستان تجدد دعمها الكامل لأفغانستان مستقرة وآمنة
أجرى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الأفغاني حنيف اتمر، وجرى خلال المكالمة الهاتفية العلاقات الثنائية الأفغانية الباكستانية، وعملية السلام الجارية في أفغانستان.

وأكد وزير الخارجية الباكستاني قريشي بأن باكستان ترغب في أن تنعم أفغانستان بالاستقرار والسلام والإزدهار.

وشدد على ضرورة الحوار ذات المغزى بين الأفغان لتحقيق السلام الدائم في أفغانستان.

وقال بأن المباحثات بين الأطراف الأفغانية توفر فرصة للقيادة الأفغانية للسلام.

وأضاف بأن السلام في أفغانستان مرتبط بالاستقرار والسلام في المنطقة.

وجدد قريشي بأن باكستان ستواصل بذل جهودها المخلصة لتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة بما فيها أفغانستان.
رقم : 894568
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