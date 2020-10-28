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الأربعاء 28 تشرين الأول 2020 ساعة 14:31

أول تعليق أمريكي على الاستهداف الروسي لـ"فيلق الشام" بإدلب

أول تعليق أمريكي على الاستهداف الروسي لـ"فيلق الشام" بإدلب
علقت الادارة الاميركية على قصف الطائرات الروسية للجماعات المسلحة في سوريا.

فقد عبّرت الولايات المتحدة الأمريكية عن إدانتها الشديدة لقصف روسيا يوم الإثنين للجماعات المسلحة الارهابية وعلى راسها ـ"فيلق الشام" والذي أسفر عن مقتل وجرح أكثر من مئة عنصر من افرادها.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص بالملف السوري جيمس جيفري في بيان نشرته صفحة السفارة الأمريكية في دمشق يوم امس الثلاثاء إنهم قلقون للغاية من الاوضاع الجارية وانتهاك اطلاق النار في ادلب.

واعتبر المبعوث الاميركي ان هذه التصرفات ستطيل من امد الصراع وتعمق معاناة الشعب السوري بحسب تعبير المبعوث الاميركي.

وزعم جيفري ان الحكومة السورية وحلفائها في المنطقة يهددون استقرار المنطقة من خلال مواصلة السعي لتحقيق نصر عسكري بحسب تعبيره

مشدداً على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار للشعب السوري هو عبر تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254

وأيّد المبعوث الأمريكي في بيانه الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار على الصعيد الوطني في سوريا بموجب القرار 2254 التي نادى بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش والمبعوث الخاص إلى سوريا غير بيدرسن.
رقم : 894569
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