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الأربعاء 28 تشرين الأول 2020 ساعة 14:33

روحاني: عدم احترام الرسول الأكرم (ص) يحرض على العنف

روحاني: عدم احترام الرسول الأكرم (ص) يحرض على العنف
ندد الرئيس الايراني حسن روحاني باساءة فرنسا للرسول الاكرم (ص) وعدّها سلوكا مناهضا للقيم ويحرض على العنف.

وقال حسن روحاني، في تصريح أدلى به خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، إنه بالامكان العيش معا بسلام وأمن عند احترام أحدنا الآخر.

وأضاف: إن عدم احترام الرسول الاكرم (ص) ليس فنّاً بل سلوك مناهض للقيم وتحريض على العنف وليس من الفن إثارة مشاعر ملايين المسلمين وغيرهم.

وأعرب عن دهشته لتصرفات ادعياء الديمقراطية والفنون في التحريض على العنف وإن كان دون قصد.

وتساءل عن مصدر ادعاء معنى الحرية بأنه يتمثل بتعطيل دروس الاخلاق والقيم، موضحاً: ان الحرية تكون مفيدة للمجتمع في حال كانت مترافقة مع احترام جميع القيم، و"هل يمكن تنحية الاخلاق والقيم جانبا؟".

وشدد ان الرسول الاكرم (ص) له الحق في أعناق جميع الاوروبيين والعالم شرقا وغربا اذ هو معلم الانسانية برمتها.

وأعرب عن دهشته من سلوك ادعياء الحقوق والاخلاق والثقافة في تحريض الآخرين على الاساءة لكبار الشخصيات.

وأكد انه ينبغي للغربيين أن يفهموا ان الرسول الاكرم (ص) افتتن بمحبته جميع المسلمين والاحرار في العالم، ولو كانت اوروبا وفرنسا صادقتان في ادعاءات تحقيق السلام والاستقرار والاخوة في المجتمعات اليوم فإن عليها التخلي عن التدخل في الشؤون الداخلية للمسلمين.
رقم : 894570
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