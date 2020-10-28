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الأربعاء 28 تشرين الأول 2020 ساعة 14:36

بري: فلسطين حقّ يعلو ولا يُعلى عليه

بري: فلسطين حقّ يعلو ولا يُعلى عليه
وجه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري رسالة تهنئة إلى اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف، دعا فيها إلى "تعزيز الإيمان بقدرة أبناء الوطن على إنقاذ لبنان من المخاطر والتحديات الراهنة"، وأكد أن فلسطين "عربية لا عبرية وهي حق يعلو ولا يعلى عليه".

وهنأ بري اليوم الاربعاء في رسالة،اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا، لمناسبة ذكرى مولد الرسول الاكرم محمد، قال فيها: كما كان المولد الشريف لنبي الرحمة في لحظته الزمانية والمكانية مولد لأمة أخرجت من الظلمات الى النور... ومن العبودية الى الحرية... ومن الشرك الى رحاب التوحيد، بهدي الحق والعدل والمساواة.

ولكي لا يعيد التاريخ انتاج نفسه بجاهلية عمياء وإساءات لنهج النبوة والانبياء أو إمعانا في إيقاظ العصبية والمذهبية البغيضة، و على الرغم من قساوة الظروف الصحية والمعيشية والاقتصادية واشتداد وطأة الازمات.

نتطلع كلبنانيين مسلمين ومسيحيين هذا العام الى ذكرى المولد النبوي الشريف وكل المناسبات الروحية السمحاء بأن تكون مناسبات متجددة نستولد من مبادئها مكارم الأخلاق وننهل من ينابيعها الأمل مقابل اليأس ونستلهم من فيض قيمها الاعتدال في مواجهة التعصب، ونجعلها بكل ما تحمل من مفاهيم وابعاد دعوة دائمة للعمل الصادق من أجل حفظ الوطن وتعزيز الايمان الراسخ بقدرة أبنائه على انقاذه من المخاطر والتحديات الراهنة وصون حقوق الانسان فيه في كل ما يصنع حياته العزيزة والكريمة بعيدا عن القلق على مستقبله. فحب الاوطان من الايمان.

وختم رئيس المجلس اللبناني رسالته : في ذكرى مولد من أسري به ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى...لأرض الأنبياء ومعراجهم بين الأرض والسماء ... لبيت المقدس وأكناف بيت المقدس بمآذنهما وأجراس كنائسهما... لفلسطين لشيبها وشبابها وأطفالها... للأسرى ولسان حالهم "ماهر" لا ينطق عن هوى وبالعربية فلسطين ليست عبرية، هي الحق يعلو ولا يعلى عليه ... مولدها مع مولد الانبياء آت لا محالة.
رقم : 894571
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