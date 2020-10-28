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الأربعاء 28 تشرين الأول 2020 ساعة 14:44

هزتان أرضيتان تضربان شمال شرق اللاذقية

هزتان أرضيتان تضربان شمال شرق اللاذقية
ضربت هزتان أرضيتان صباح الأربعاء شمال شرق مدينة اللاذقية بلغت قوة إحداهما 3.3 درجات والأخرى 3.6 درجات على مقياس ريختر.

وذكر المركز الوطني للزلازل على موقعه الرسمي، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في المركز سجلت هزة أرضية متوسطة بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر وعمق 16 كم عند الساعة الرابعة والأربعين دقيقة فجراً تبعد مسافة 50 كيلومتراً شمال شرق مدينة اللاذقية.

وأشار المركز إلى أن هزة أرضية ثانية متوسطة بقوة 3.6 درجات على مقياس ريختر وعمق 15 كم سجلتها محطات الشبكة عند الساعة الثامنة واثنين وخمسين دقيقة صباحاً تبعد أيضا مسافة 50 كيلومتراً شمال شرق مدينة اللاذقية.

وكان المركز الوطني للزلازل سجل في الخامس والعشرين من آب هزة أرضية متوسطة بقوة 3.1 درجات على مقياس ريختر على مسافة 25 كيلومتراً شمال غرب حماة.
رقم : 894572
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