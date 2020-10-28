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الأربعاء 28 تشرين الأول 2020 ساعة 14:48

شيخ الأزهر يدعو لتشريع عالمي يجرم الإساءة للمسلمين

شيخ الأزهر يدعو لتشريع عالمي يجرم الإساءة للمسلمين
انتقد شيخ الأزهر "أحمد الطيب"، فرنسا بسبب موقف رئيسها من الرسوم المسيئة للرسول(ص)، معتبرا أن باريس "تمسك بيد مشعل الحرية وباليد الأخرى دعوة الكراهية ومشاعل النيران".

وقال "الطيب"، في كلمة أمام الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" بالقاهرة خلال الاحتفال بالمولد النبوي، إن الرسومات المسيئة لنبي الله "محمد" صلى الله عليه وسلم، "عبث وتهريج وعداء صريح للإسلام ولنبيه الكريم".

ودعا شيخ الأزهر، خلال كلمته، إلى "إقرار تشريع عالمي يجرم معاداة المسلمين والتفرقة بينهم وبين غيرهم في الحقوق والواجبات".

واعتبر أن قتل المدرس الفرنسي حادث مؤسف، مضيفا: "لكن من المؤسف أيضا أن نرى الإساءة للإسلام والمسلمين أصبحت وسيلة لحشد الأصوات في انتخابات سياسية".

والإثنين الماضي، أعلن الأزهر أنه قرر تشكيل لجنة خبراء قانونية دولية لرفع دعوى قضائية على مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية لإساءتها للنبي صلى الله عليه وسلم.

وفي بيان، السبت الماضي، ندد شيخ الأزهر بالحملة الممنهجة "للزج بالإسلام في المعارك السياسية"، و"صناعة الفوضى التي بدأت بهجمة مغرضة على النبي "محمد" (ص).

وتشهد فرنسا مؤخرا جدلا على خلفية تصريحات قسم كبير من السياسيين تستهدف الإسلام والمسلمين عقب حادثة قتل مدرس تاريخ، في 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري؛ إثر قيامة بعرض رسوم كاريكاتورية "مسيئة" للنبي "محمد" صلى الله علي وسلم على طلابه.

وكان الرئيس الفرنسي "إمانوئل ماكرون"، قال الأربعاء الماضي، إن بلاده لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتورية" المسيئة للنبي والإسلام.
رقم : 894573
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