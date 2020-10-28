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الأربعاء 28 تشرين الأول 2020 ساعة 15:12

الدفاع الايرانية تدعو للاهتمام بالابحاث العسكرية الهادفة لمباغتة العدو

الدفاع الايرانية تدعو للاهتمام بالابحاث العسكرية الهادفة لمباغتة العدو
دعا وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد امير حاتمي، العلماء والنخب في القوات المسلحة الى تركيز اهتمامهم بدعم من سائر الباحثين والشركات المعرفية على الابحاث العسكرية الهادفة الى مباغتة العدو.

جاء ذلك في تصريح لوزير الدفاع اليوم الاربعاء خلال الحفل الختامي للمهرجان السابع لابحاث وتكنولوجيا وابداعات وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية.

واشار العميد حاتمي الى المنجزات الباهرة التي تحققت في مختلف المجالات الدفاعية والعسكرية على يد الباحثين والمعنيين بالصناعة الدفاعية في البلاد واعتبر الحظر الظالم المفروض من قبل نظام الهيمنة بانه ادى الى ازدهار المواهب والايمان بقدرات شباب البلاد.    

ولفت وزير الدفاع الى ان الاعداء يرصدوننا على الدوام ولا يتوانون عن بذل اي جهد للاضرار بالجمهورية الاسلامية واضاف: انه على علماء ونخب القوات المسلحة تركيز اهتمامهم، بدعم من سائر الباحثين وكذلك الشركات المعرفية، في الاتجاه المؤدي الى مباغتة العدو.

واشار العميد حاتمي الى وجود بنية تحتية لازمة ومختبرات مجهزة في منظمات وزارة الدفاع واضاف: ان اجواء الابحاث والاستفادة من امكانيات وزارة الدفاع متوفرة تماما للنخب والباحثين وكذلك للشركات المعرفية ومن الضروري ان يعمل مسؤولو الوزارة على ازالة العقبات من امام انجاز الابحاث لهذه المجموعات وتمهيد الارضية لهؤلاء الاعزاء اكثر فاكثر.

واعتبر الابحاث احدى الارضيات الرئيسية للوصول الى الجودة العالية للمنتوجات وتقليل المسافة من الفكرة الى المنتوج وكذلك النفقات وقال: الان حيث توفرت امكانية صادرات المنتوجات الدفاعية فمن الضروري متابعة مسالة الابحاث بجدية اكبر.
رقم : 894580
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