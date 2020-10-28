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الأربعاء 28 تشرين الأول 2020 ساعة 15:25

ترامب يشكك في نزاهة الانتخابات الأميركية

ترامب يشكك في نزاهة الانتخابات الأميركية
شكّك الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نزاهة الانتخابات الأميركية مرة أخرى يوم الثلاثاء، قائلاً إنه سيكون "من غير المناسب" استغراق وقت إضافي لفرز عشرات الملايين من بطاقات الاقتراع بالبريد في سباقه أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وفي حين شكك ترامب، الذي يتأخر في استطلاعات الرأي على الصعيد الوطني، في التصويت عبر البريد، قدم بايدن رسالة من أجل الوحدة في تجمعين انتخابيين بولاية جورجيا، في سعيه لغزو منطقة مؤيدة تقليدياً للجمهوريين، وذلك قبل أسبوع من الانتخابات المقررة في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتجاوز التصويت المبكر، سواء بالبريد أو بالحضور الشخصي 70 مليوناً يوم الثلاثاء، أي أكثر من نصف إجمالي الإقبال في انتخابات 2016، وفقاً لمشروع الانتخابات الأميركية بجامعة فلوريدا. ويسارع الأميركيون إلى الإدلاء بأصواتهم بأرقام قياسية، في الوقت الذي يتطلعون فيه لتجنب التعرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

ويقول الخبراء إنّ الحجم الضخم من بطاقات الاقتراع بالبريد، أكثر من 46 مليوناً أدلوا بأصواتهم بالفعل، قد يستغرق أياماً أو أسابيع حتى يتم فرزها، مما يعني أنه قد لا يتم إعلان الفائز ليلة الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما تغلق مراكز الاقتراع.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض قبل مغادرته للمشاركة في تجمعات انتخابية في ثلاث ولايات: "سيكون من المناسب جداً واللطيف للغاية أن يتم إعلان الفائز في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، بدلاً من فرز بطاقات الاقتراع لمدة أسبوعين، وهو أمر غير مناسب على الإطلاق، ولا أعتقد أن هذا مسموح به بموجب قوانيننا". وأضاف "سنرى ماذا سيحدث".

وأشار ترامب مراراً،  إلى أنّ زيادة التصويت عبر البريد ستؤدي إلى زيادة التزوير. والتصويت عبر البريد هو سمة قديمة العهد في الانتخابات الأميركية، وأدلى ناخب من كل أربعة ناخبين بصوته بهذه الطريقة في انتخابات عام 2016.
رقم : 894583
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