تونس: الوضع خطير جدا بشأن كورونا

قالت السلطات التونسية إن "الوضع خطير جدا" مع ارتفاع إجمالي وفيات فيروس كورونا إلى 1150 والإصابات إلى نحو 55 ألفا، وسط توقعات بتشديد القيود لوقف التفشي السريع للوباء.



ووصفت نصاف بن علية المتحدثة باسم وزارة الصحة، الوضع بأنه "خطير جدا" مع تسجيل 2125 إصابة جديدة و52 وفاة خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية.



ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر طبية، أن أقسام العناية المركزة بأغلب المستشفيات العامة في البلاد بلغت طاقتها القصوى، مما يعزز المخاوف من عدم قدرة الدولة على التعامل مع الوباء.



وقال مدير عام الصحة فيصل بن صالح في مؤتمر صحفي، إنه من المتوقع أن يتضاعف عدد الوفيات في الأشهر المقبلة.



وأضاف أنه سيتم خلال ساعات إعلان تشديد القيود لوقف تفشي الفيروس، لكنه أكد على أنه لن يكون هناك حجر صحي نظرا لكلفته الباهظة.



وفرضت السلطات هذا الشهر حظر تجول أثناء الليل في العاصمة وعدة مناطق أخرى من البلاد سعيا لإبطاء الموجة الثانية من الفيروس.