الوفاء للمقاومة: التحدي يكمن بقدرة الرئيس الملكف على النهوض بالبلاد

قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة حسن عزالدين بعد اجتماع الكتلة ان التحدي يكمن في قدرة الرئيس الملكف على النهوض بالبلاد والقيام بالاصلاحات



اعلن عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​حسن عز الدين​، بعد انتهاء اجتماع كتلة "الوفاء للمقاومة"، ان "التحدي حالياً يكمن في قدرة الرئيس الملكف ب​تشكيل الحكومة​ على النهوض بالبلاد والقيام بالاصلاحات المطلوبة واعادة اصلاح الوضع المعيشي والنقدي والمالي والاقتصادي، اضافة الى اعمار ما دمر خلال ​انفجار​ المرفأ الذي وقع في الرابع من آب، واستعادة ثقة المواطنين".



وشددت الكتلة على "رهانها الواثق على ​المقاومة​ وقدراتها في التصدي لعدوانية الكيان الصهيوني"، مديناً "الاساءة التي تعرض لها ​النبي محمد​ ، ورفض كل التبريرات لهذا السلوك العدواني، موضحاً ان "ما يعبر عن صدقية الاتزام ب​حرية التعبير​ هو منع التعدي على معتقدات الاخرين والا يصبح التبرير لخطايا البعض واعتداءاتهم على ما يؤمن به الاخرون شراكة بالخطيئة والاعتداء