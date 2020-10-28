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الأربعاء 28 تشرين الأول 2020 ساعة 17:29

النصر يرد على بارزاني: معاداة العبادي بسبب حفاظه على الوحدة والسيادة

النصر يرد على بارزاني: معاداة العبادي بسبب حفاظه على الوحدة والسيادة
اصدر "ائتلاف النصر" الذي يرأسه حيدر العبادي، اليوم الأربعاء 28 تشرين الأول 2020، توضيحاً على حديث للزعيم الكوردي مسعود بارزاني اورده في كتابه الجديد "للتاريخ".

ورد ائتلاف النصر العراقي، على تصريحات رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني حول مباحثات تحديد خطوط التماس بين القوات العراقية والبيشمركة عام 2017، عادا إياها محاولة لخلط الأوراق.

ونفى الائتلاف في بيان، جملة وتفصيلا، صحة التصريحات الأخيرة لمسعود البارزاني، بخصوص الوفد العراقي الإتحادي حول مباحثات تحديد خطوط التماس بين القوات العراقية والبيشمركه عام 2017، مؤكدا على بطلان الادعاءات بوجود أشخاص غير عراقيين في المباحثات، ويرى فيها تحريفا لحقائق التاريخ، وتشويها لسيادة حكومة العراق، ومحاولة لخلط الأوراق.

وأضاف البيان: إن الوثائق تؤكد على أن الوفد المفاوض من جانب الحكومة الاتحادية انذاك تشكل فقط من: فريق أول ركن عثمان الغانمي رئيس أركان الجيش، وفريق ركن سعد العلاق رئيس الاستخبارات العسكرية، وفريق ركن مناف التميمي نائب قائد جهاز مكافحة الإرهاب وهم أحياء يرزقون، ولديهم مواقع في الدولة ويمكن الاستفسار منهم.

وأشار إلى أن السبب الرئيس لمعاداة العبادي والعمل على إزاحته، كان وما زال نتيجة لنهجه الوطني، وحفاظه على الوحدة والسيادة دونما محاباة لأي طرف، وأنه وطيلة عهده، ورغم المعارك والتحديات المعقدة التي خاضها لسحق الإرهاب وإنقاذ الوحدة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني، فإنه في ذات الوقت سعى جاهدا لاحتواء أزمة الاستفتاء بروح السلام والتضامن والمصالح المشتركة ومنع إراقة الدماء.

وتابع البيان: إلا أن العبادي لم يكن ليتخلى تحت أي ظرف عن واجباته الدستورية والوطنية، فحافظ بحكمة وصلابة على دماء العراقيين ووحدة الدولة وتعايش مواطنيها بعدالة، والتزم بثبات بفروض سيادة الدولة في قراراتها وسياساتها بعيدا عن أي وصاية أو إملاءات أو انحياز لأي طرف إقليمي أو دولي.
رقم : 894596
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