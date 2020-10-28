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الأربعاء 28 تشرين الأول 2020 ساعة 20:54

بايدن يطالب الأمريكيين بالتصويت لصالحه لإنهاء "عهد الفوضى"

بايدن يطالب الأمريكيين بالتصويت لصالحه لإنهاء "عهد الفوضى"
قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، إن الولايات المتحدة في مفترق طرق، في إشارة للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، داعيا الأمريكيين لإنهاء الفوضى التي صنعها الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وكتب بايدن، على "تويتر" يوم الأربعاء: "أمريكا في مفترق طرق"، مضيفا: "يمكننا اختيار 4 سنوات أخرى من الفوضى التي يصنعها الرئيس الحالي دونالد ترامب والانقسام الذي يتسبب فيه".

وتابع: "أو يمكننا اختيار مسار مختلف عن الذي نعيشه في عهد ترامب هو مسار النور والأمل"، مضيفا: "القرار بأيديكم".

ويتبادل الجمهوريون بقيادة ترامب الرئيس الحالي، المرشح لفترة رئاسية ثانية، والديمقراطيون بقيادة بايدن، نائب الرئيس السابق، المرشح للرئاسة المقبلة، الاتهامات من حين إلى آخر، في حرب كلامية أصبحت أكثر سخونة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة، فبينما يرى بايدن أن الوقت قد حان لإنهاء ما يصفه بـ "موسم الظلام"، متعهدا بتنفيذ استراتيجية وطنية لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة.

ويحذر المرشح الديمقراطي من أنه في حالة بقاء الرئيس دونالد ترامب في منصبه، فإن إصابات ووفيات كورونا في الولايات المتحدة سيظل مرتفعا، وستغلق الشركات الصغيرة بشكل دائم، وستستمر معاناة العائلات العاملة.

ويعد بايدن الديموقراطي، أبرز منافسي الرئيس الحالي دونالد ترامب، المنتمي إلى الحزب الجمهوري، الذي يطمع في الفوز بفترة رئاسية جديدة لمدة 4 سنوات.

ويرى بايدن أن هذه فترة صعبة في تاريخ أمريكا، وأن سياسة دونالد ترامب الغاضبة والمثيرة للانقسام ليست حلا، وأن البلاد تحتاج إلى القيادة التي يمكن أن توحد الأمريكيين، وتجمعهم، بينما يقول ترامب، إن ما فعله في 4 سنوات يفوق ما فعله جو بايدن، نائب الرئيس الأسبق، في 40 عاما.

ويقول ترامب: "كان بايدن جزءا من كل قرار فاشل على مدى عقود، بما في ذلك الاتفاقات التجارية السيئة، والحروب التي لم نستطع إنهاءها، وأن بايدن أظهر خلال توليه المسؤولية في العديد من المناصب، التي كان آخرها نائب للرئيس السابق، أنه يفتقر تماما إلى ملكة القيادة وأنه كان ضعيفا".
رقم : 894625
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