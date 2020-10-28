700 شكوى قضائية باسم المتضررين من كارثة مرفأ بيروت

تقدمت نقابة محامي بيروت الأربعاء بنحو 700 شكوى جزائية أمام النيابية العامة التمييزية، باسم المتضررين من انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص.



وقال نقيب المحامين ملحم خلف: "قدمنا 679 شكوى اليوم باسم أهالي ضحايا وجرحى ومتضررين ليست لديهم قدرة على توكيل محامين".



وأضاف: "نحن أمام هول كارثة ولا يمكن أن نتوقف إلا عند حدود إصدار حكم بالحقيقة... نحن بحاجة لأن تؤخذ التحقيقات التي تجري بالعمق، وأن تذهب عاموديا بالمسؤوليات وأفقيا في البحث عن الأطراف الذين كانوا ضمنها".



وتعد هذه الدفعة الأولى من أكثر من 1400 ملف أعدتها النقابة بعد الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس الماضي، مخلفا إلى جانب الضحايا أكثر من 6500 جريح، عدا عن أضرار جسيمة لحقت بعدد من أحياء العاصمة.