دفاعاتنا الجوية ترصد التحركات في 3700 منطقة بالبلاد

اكد قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش الايراني "العميد عليرضا صباحي فرد"، ان مقرات الدفاع الجوي المنتشرة في المناطق الحدودية شمال غربي البلاد، ترصد ليل نهار جميع التحركات هناك، وذلك على غرار استشرافها التام لـ 3700 منطقة جوية اخرى في ايران.



وعلى هامش تفقده المناطق الحدودية الشمال غربية اليوم الاربعاء، قال العميد "صباحي فرد" : اننا لن نسمح لاي دولة بالاعتداء او انتهاك الاجواء الايرانية.



وشدد قائلا : لقد نشرنا، منذ بدء الاشتباكات في منطقة قره باغ، افضل منظومات الدفاع الجوي لدينا داخل المحافظات الشمال غربية، ولدينا استشراف تام على سماء البلاد في تلك المنطقة.