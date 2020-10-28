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الأربعاء 28 تشرين الأول 2020 ساعة 21:43

وسط صمت سعودي اماراتي.. تزايد دعوات المقاطعة للمنتجات الفرنسية

وسط صمت سعودي اماراتي.. تزايد دعوات المقاطعة للمنتجات الفرنسية
تلك الحملة شكلت قلقا لدى الحكومة الفرنسية ووسائل الإعلام الفرنسية التي سلطت الضوء على هذا التحرك الشعبي الإسلامي وآثاره.

وفي هذا الصدد افادت مصادر فرنسية  إن الحملة بدأت تتوسع في العالم العربي "في الوقت الذي ينتفض فيه الكثيرون ضد دعم الدولة الفرنسية للحق في التجديف والسخرية من المقدسات".

وقال مصدر صحفي فرنسي إن "التوتر يزداد بين فرنسا وبعض الدول الإسلامية" تزامنا مع حملات المقاطعة في دول خليجية وتركيا وإيران، مؤكدا أن حملة المقاطعة "قد تضر بالعديد من الشركات الفرنسية"، وأن الأمر لا يقتصر على المواد الغدائية، حيث قررت 430 وكالة سفر تعليق شراء تذاكر الطيران إلى فرنسا.

وفي هذا السياق كشف الناطق باسم الحكومة الفرنسية إلى أنه جرى تعبئة كامل الطاقم الدبلوماسي لشرح ماسماه الموقف الفرنسي، مبديا قلقه العميق من التعرض للمصالح الفرنسية والمواطنين الفرنسيين في العالم.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قالت إن الأيام الأخيرة شهدت دعوات في عدد من دول الشرق الأوسط لمقاطعة المنتجات الفرنسية، خاصة الغذائية، إضافة إلى دعوات للتظاهر ضد فرنسا بسبب نشر رسوم كاريكاتورية عن الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه واله ، ودعت الى وقفها ، معتبرة أنها من دون طائل .

وفي المقابل فقد اثار الصمت السعودية تجاه الاساءات الفرنسية لمقام الرسول الأكرم ذهولا في العالم الاسلامي الذي يعتبر من المملكة السعوجية القبلة الأولى للاسلام والمسلمين .

وفي هذا السياق ذكر الناشطون السعودية بالموقف الذي اتخذته تجاه الدانمارك ومنتجاتها عندما اساءت للرسول الكريم واجبارها على الاعتذار من العالم الاسلامي والامتناع عن نشر اي شيء يسيء للمسلمين ولمقام نبيهم الكريم، معتبرين صمتها عن الاساءة الفرنسية كمن يتوارى خلف اصبعه. 

وعلى صعيد متصل فإن الامارات العربية المتحدة تحذو حذو جارتها السعودية وتختار الصمت تجاه الاساءة للرسول الكريم بينما تجهر بالترويج للتطبيع مع العدو الصهيوني. 

بينما الدولة اليمنية التي ترزح تحت عدوان غاشم يقتل أبناؤها ويشرد اطفالها تسجل أقوى المواقف السياسية ردا على الرئيس الفرنسي والحملة لفرنسية للنيل من مقام الرسول الاعظم والخاتم محمد صلى الله عليه وأله، ووصف السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في افتتاح فعاليات المولد النبوي الشريف للعام 1442هـ، إن تصريحات الرئيس الفرنسي عن كون الإسلام يعيش أزمة في كل مكان هي واحدة من أشكال العداء للإسلام، لافتا إلى حرص فرنسا والغرب على منع أي شكل من أشكال التعرض لليهود تحت عنوان تجريم معاداة السامية. 

ومن جانبه أكد عضو المجلس السياسي محمد علي الحوثي في احتفالية نبوية السبت أن الموقف الفرنسي لا ينفصل عن الموقف الأمريكي والغربي في النيل من الإسلام والعداء لأمة الإسلامية في إشارة الى تبادل أدوار ومواقف تتنوع من الإساءات اللفظية والكاريكاتورية إلى شن الحرب على اليمن التي لايمكن فصلها عن هذا السياق .
وأكد الحوثي بأن اليهود والصهيونية تقف خلف السياسة الغربية في العداء للإسلام والتي لا مصلحة لاحد منها سوى اليهود .

ودعا عضو المجلس السياسي الدول الإسلامية والعربية إلى سحب سفرائها من فرنسا ردا على الاساءات الفرنسية لمقام الرسول الخاتم والأعظم محمد (ص)، وقال : فرنسا سحبت سفيرها بمجرد إساءة الرئيس التركي لماكرون وعلى تركيا ان تفعل كذلك ، ويجب على كل الدول الاسلامية سحب سفرائها  .

 
رقم : 894641
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