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الأربعاء 28 تشرين الأول 2020 ساعة 21:46

الرئيس عون يستكمل مع الحريري درس ملف تشكيل الحكومة

الرئيس عون يستكمل مع الحريري درس ملف تشكيل الحكومة
اعلنت الرئاسة الجمهورية، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "رئيس الجمهورية ميشال عون استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مساء اليوم، واستكمل معه درس الملف الحكومي في اجواء من التقدم والتأني".

وكان رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ حاور وفدا طالبياً من ​جامعة القديس يوسف​ كشف فيه بأن "الحكومة العتيدة قد تبصر النور في غضون أربعة او خمسة أيام اذا ما بقيت الاجواء ايجابية تسير على النحو القائم حالياً ، وجدد الرئيس بري التأكيد على ان المفاوضات التي يجريها ​لبنان​ في ​الناقورة​ هي حصراً من أجل تثبيت حقوق لبنان بالاستثمار على ثرواته كاملة دون زيادة او نقصان قائلاً : ليس وارداً لا من قريب ولا من بعيد القبول بأن تفضي مفاوضات الترسيم الى تطبيع مع ​العدو الاسرائيلي​ الذي يتم التفاوض معه وفقاً لآليات واضحة هي مندرجات تفاهم نيسان وبطريقة غير مباشرة تحت علم ​الامم المتحدة​".
رقم : 894642
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