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الأربعاء 28 تشرين الأول 2020 ساعة 21:47

لبنان: تسجيل 12 وفاة و1850 إصابة جديدة بفيروس كورونا

لبنان: تسجيل 12 وفاة و1850 إصابة جديدة بفيروس كورونا
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان بعد تسجيل 1850 حالة جديدة وتسجيل 12 حالة وفاة جديدة ليوم الاربعاء.

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في تقريرها اليومي، "تسجيل 1850 حالة جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​) جميعها محليّة، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 75845 حالة".

وأوضحت أنّه "تمّ تسجيل 12 حالة وفاة جديدة خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 602"، مشيرةً إلى أنّ "عدد ​حالات​ الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 760، من بينها 245 في العناية المركّزة"، لافتةً إلى أنّ "عدد الفحوصات المخبريّة المحليّة الّتي أُجريت يوم الثلاثاء وصل إلى 14410 فحصًا، فيما أُجري 1061 فحصًا في ​المطار​".
رقم : 894643
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