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الأربعاء 28 تشرين الأول 2020 ساعة 21:50

رئيس البرلمان البوسني: إيران ركيزة السلام المستديم في المنطقة

رئيس البرلمان البوسني: إيران ركيزة السلام المستديم في المنطقة
أكد رئيس مجلس نواب البوسنه والهرسك، نبيوشا رادمانوفيتش، على دور إيران ومكانتها في الشرق الأوسط، مضيفا ان إيران دولة مستقلة ومستقرة لها تاريخ غني وهي ركيزة تحقيق سلام مستديم في الشرق الأوسط.

واستقبل رئيس البرلمان البوسني اليوم الأربعاء، السفير الإيراني في سراييفو، رضا قليتش خان، وأشار الى المستوى الجيد للعلاقات بين البلدين، مؤكدا ضرورة تعزيزها لا سيما في المجالات الإقتصادية وأعرب عن أمله في تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية بين البلدين بعد احتواء جائحة كورونا.

وأكد استمرارالعمل على توثيق العلاقات بين هيئتي الرئاسة لبرلماني البلدين ومجموعات الصداقة البرلمانية، وان البرلمان البوسني يرحب بتوسيع العلاقات مع إيران.

بدوره، وصف سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية العلاقات البرلمانية بأنها إحدى الركائز الأساسية في العلاقات بين البلدين، وأعرب عن أمله في أن تتوسع العلاقات بين إيران والبوسنة في جميع المجالات بدعم من برلماني البلدين.

وشدد قليتش خان على العلاقات الطيبة بين البلدين قائلا: "منذ استقلال البوسنة والهرسك، وقفت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جانب البوسنه باحترام للحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها الوطنية ودعمت وحدة البلاد".

وأضاف قليش خان، ان المشاكل الرئيسية التي يواجهها الشعب الإيراني في مكافحة وباء كورونا ترجع إلى الحظر والقيود الجائرة والأحادية الجانب المفروضة من قبل الولايات المتحدة على استيراد ايران الأدوية والمعدات الطبية .

وبحث الجانبان خلال الاجتماع، العلاقات البرلمانية الثنائية، وآخر تطورات الاتفاق النووي وانسحاب الولايات المتحدة منه، ووباء كورونا في إيران والبوسنة والهرسك.
رقم : 894644
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