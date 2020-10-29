بث مباشر لجميع فعاليات مؤتمر الوحدة الإسلامية الرابعة والثلاثين على موقع اسلام تايمز

قال مدير موقع "اسلام تايمز" بما انه سيُقيم مؤتمر الوحدة الاسلامية الرابعة والثلاثين هذا العام بالاعتماد على امكانيات العالم الرقمي في ظل عدم امكانية السفر واللقاء. سيتم بث مباشر لكل فعاليات

الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، سماحة حجة الإسلام والمسلمين حميد شهرياري

وأشار إلى أنه تم اطلاق دعوة للاستكتاب حول موضوع التعاون الإسلامي في مواجهة المصائب والبلايا ي 7 محاور رئيسية و 55 محور ثانوي وستصدر ثمار هذه النشاطات لصورة فهرس للمقالات التي تمن كتابتها.

وهذه المحاور هي:

الأسس والتحديثات الدينية والمعنوية في مواجهة البلايا والمصائب



الطاقات الاستراتيجية للعالم الإسلامي في مواجهة البلايا والمصائب



دور العلماء والنخب المسلمة في مواجهة البلايا والمصائب



دور الاعلام غي ترويج المعرفة والثقافة والتعاون خلال مواجهة البلايا والمصائب



التهديدات والفرص في العالم الرقمي في عصر الكورونا للمجتمعات الإسلامية



العالم بعد الكورونا والسيناريوهات السياسية، الاجتماعية والثقافية الجديدة في العالم الإسلامي



التحديات الثقافية، الاقتصادية والسياسية الغربية في مواجهة الكورونا.

وأشار إلى نشاطات مجمع التقريب للمؤتمرالرابع والثلاثين وقال:

طاولة مستديرة تحت عنوان "خيانة القرن تجاه القضية الفلسطينية: دور محور المقاومة في احباط تأثيرات التطبيع مع الكيان الصهيوني".



اقامة طاورة مستديرة تحت عنوان "دور الفريق الحاج قاسم سليماني في الوحدة والأمن في عالم الإسلامي".



الكشف عن كتاب "فلسطين في وجدان العلماء" و كتاب "الفقه المقارن، المجلد الثاني".



الكشف عن نشاطين اعلاميين احدهما هو راديو الوحدة.



الموقع الاعلامي "ويكي وحدة" وهو موقع يتولى بصورة عامة جمع المعلومات حول البلدان الإسلامية والوحدة الإسلامية وتقريب المذاهب الإسلامية والشخصيات المعنوية والطبيعية البارزة في العالم الإسلامي، حيث سيتم افتتاح لموقع بـ 1000 مقال في المرحلة الأولى.



اقامة أربعة مؤتمرات علمية بمشاركة أساتذة الحوزة والجامعة.



واختتم بالتعبير عن أمله بأن نكون هذه الحركة البناءة مفيدة للعلماء والمثقفين في العالم الإسلامي وأن تنال رضا الله ورسوله (ص).