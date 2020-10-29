حماس: أمريكا تدعم التطبيق التدريجي لمخطط ‘‘الضم‘‘

اعلن الناطق باسم حركة "حماس" الفلسطينية، حازم قاسم: إن إعلان سفير الولايات المتحدة لدى الكيان الصهيوني عن رفع الحظر عن التعاون العلمي مع المستوطنات في الضفة الغربية، مشاركةٌ فعلية من واشنطن في العدوان على شعبنا، ودعم للتطبيق التدريجي لمخطط الضم (السلب) الاستعماري.



وأضاف قاسم أن المواقف الأمريكية والصهيونية تجاه ملف الاستيطان في الضفة الغربية، تؤكد حجم التضليل الذي مارسته الأطراف التي طبعت مع الاحتلال تحت دعاوى وقف مخطط الضم (السلب).



وشدد على أن المواقف المتصاعدة من الولايات المتحدة ضد حقوق شعبنا ودعمها لمشاريع التوسع الصهيونية، تتطلب الإسراع في إنجاز ترتيب كامل للبيت الفلسطيني وتفعيل المقاومة الشعبية ميدانياً.