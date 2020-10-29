الصفحة الرئيسية
0
الخميس 29 تشرين الأول 2020 ساعة 11:13

حماس: أمريكا تدعم التطبيق التدريجي لمخطط ‘‘الضم‘‘

حماس: أمريكا تدعم التطبيق التدريجي لمخطط ‘‘الضم‘‘
اعلن الناطق باسم حركة "حماس" الفلسطينية، حازم قاسم: إن إعلان سفير الولايات المتحدة لدى الكيان الصهيوني عن رفع الحظر عن التعاون العلمي مع المستوطنات في الضفة الغربية، مشاركةٌ فعلية من واشنطن في العدوان على شعبنا، ودعم للتطبيق التدريجي لمخطط الضم (السلب) الاستعماري.

وأضاف قاسم أن المواقف الأمريكية والصهيونية تجاه ملف الاستيطان في الضفة الغربية، تؤكد حجم التضليل الذي مارسته الأطراف التي طبعت مع الاحتلال تحت دعاوى وقف مخطط الضم (السلب).

وشدد على أن المواقف المتصاعدة من الولايات المتحدة ضد حقوق شعبنا ودعمها لمشاريع التوسع الصهيونية، تتطلب الإسراع في إنجاز ترتيب كامل للبيت الفلسطيني وتفعيل المقاومة الشعبية ميدانياً.
رقم : 894731
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة يوجه رسالة إلى الشباب الفرنسي
قائد الثورة يوجه رسالة إلى الشباب الفرنسي
بث مباشر لجميع فعاليات مؤتمر الوحدة الإسلامية الرابعة والثلاثين على موقع اسلام تايمز
بث مباشر لجميع فعاليات مؤتمر الوحدة الإسلامية الرابعة والثلاثين على موقع اسلام تايمز
29 تشرين الأول 2020
مراتب وحدة الأمة الإسلامية في رؤية الإمام الخامنئي (دام ظله)
مراتب وحدة الأمة الإسلامية في رؤية الإمام الخامنئي (دام ظله)
29 تشرين الأول 2020
أكثر من 167 شخصية من 47 دولة سيتحدثون في مؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
أكثر من 167 شخصية من 47 دولة سيتحدثون في مؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
تحت شعار (التعاون الإسلامي لمواجهة المصائب والبلايا)
29 تشرين الأول 2020
روحاني: عدم احترام الرسول الأكرم (ص) يحرض على العنف
28 تشرين الأول 2020
السعودية تطبع مع الاحتلال ’الاسرائيلي’ من بوابة السياحة الدينية
السعودية تطبع مع الاحتلال ’الاسرائيلي’ من بوابة السياحة الدينية
28 تشرين الأول 2020
الحرس الثوري يرفع جهوزيته لمعالجة المصابين بوباء كورونا
الحرس الثوري يرفع جهوزيته لمعالجة المصابين بوباء كورونا
28 تشرين الأول 2020
مع اقتراب الانتخابات الأمريكيّة.. جائزة سعوديّة للرئيس الفائز
مع اقتراب الانتخابات الأمريكيّة.. جائزة سعوديّة للرئيس الفائز
28 تشرين الأول 2020
هل تُسكت المبادرة الإيرانية أصوات المدافع في قره باغ؟
هل تُسكت المبادرة الإيرانية أصوات المدافع في قره باغ؟
28 تشرين الأول 2020
النبي محمد؛ حسرة وعنوان تحدي للمشروع الغربي
النبي محمد؛ حسرة وعنوان تحدي للمشروع الغربي
27 تشرين الأول 2020
ما هي أهمية أنقرة بالنسبة لواشنطن؟
ما هي أهمية أنقرة بالنسبة لواشنطن؟
27 تشرين الأول 2020
علاقات حكومة العدالة والتنمية بالكيان الصهيوني
علاقات حكومة العدالة والتنمية بالكيان الصهيوني
27 تشرين الأول 2020
شلل سعوديّ في التعاطي مع الإساءة الكبيرة لأهم رموز المسلمين
شلل سعوديّ في التعاطي مع الإساءة الكبيرة لأهم رموز المسلمين
27 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أكثر من 167 شخصية من 47 دولة سيتحدثون في مؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
بث مباشر لجميع فعاليات مؤتمر الوحدة الإسلامية الرابعة والثلاثين على موقع اسلام تايمز
تقرير مصور عن عقد المؤتمر الصحفي للمؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
مراتب وحدة الأمة الإسلامية في رؤية الإمام الخامنئي (دام ظله)