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الخميس 29 تشرين الأول 2020 ساعة 11:19

طقس سوريا في الأيام الثلاثة القادمة

طقس سوريا في الأيام الثلاثة القادمة
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في سوريا أن يكون الجو خريفيا معتدلا وبين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات رعدية وخاصة في المناطق الغربية والقلمون وسديميا في المناطق الشرقية والبادية مائلا للبرودة ليلا على المرتفعات الجبلية والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

واضافت امديرية انه "لن يطرأ تغير يذكر على الحالة الجوية السائدة يوم غد فيما تميل درجات الحرارة للانخفاض بشكل تدريجي يوم السبت مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية في مناطق متفرقة من البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام

شاهد: كيف سيكون الطقس في سوريا للايام الثلاثة القادمة
رقم : 894734
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