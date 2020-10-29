الرئيس روحاني يرعى مراسم تدشين عدة مشاريع وطنية

برعاية رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني تم ،صباح اليوم الخميس، تدشين عدة مشاريع وطنية من قبل وزارة الطاقة عبر الفيديو كونفرانس.



وتضمنت المشاريع التي تم تدشينها اليوم مشروع ايصال المياه الى مدينة طهران والذي يشمل مركز تنقية المياه بطاقة 7500 لتر في الثانية ونفق نقل المياه بطول 30 كم من سد "امير كبير" والمنظومة الرئيسية لمشروع شبكة نقل مياه الشرب الى مدينة طهران وكذلك مدينة برند التابعة لمحافظة طهران والوحدة 2 من قسم الغاز لمحطة الدورة المركبة في جزيرة قشم جنوب البلاد بطاقة 175 ميغاواط.