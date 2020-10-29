الرئيس العراقي يؤكد وجوب استكمال النصر المتحقق ضد الإرهاب

أكد الرئيس العراقي برهم صالح ،اليوم الخميس، على وجوب استكمال النصر المتحقق ضد الارهاب من خلال تعزيز الجهد الامني ودعم القوات المسلحة.وقال صالح في تغريدة على "تويتر"، ان "جريمة المقدادية، وقبلها الفرحاتية وخانقين وكركوك، تؤكد محاولات الإرهاب والجريمة في تهديد السلم المجتمعي".واكد الرئيس العراقي على أن :"واجبنا استكمال النصر المتحقق ضد الارهاب من خلال تعزيز الجهد الامني ودعم قواتنا المسلحة وترسيخ مرجعية الدولة والقانون. نسأل الله ان يتغمد الضحايا برحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان".وكان 5 اشخاص استشهدوا واصيب 4 اخريين في اعتداء ارهابي في منطقة الخيلانية من بينهم شيخ قبيلة بني كعب في ديالى علي فضاله الكعبي.