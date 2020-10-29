مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" ،صباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بعد أن داهمت عدداً من المدن والقرى في الضفة المحتلة.



واعلن نادي الاسير الفلسطيني عن قيام الاحتلال الاسرائيلي باعتقال 11 فلسطينيا خلال الساعات الماضية بينهم اسرى محررون.



فقد اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة مواطنين من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية، باعتقال الاحتلال محمد الخطيب، من بيت لحم، وهو شقيق الشهيد داود الذي استشهد قبل فترة في سجون الاحتلال، وذلك للضغط على شقيقه مؤيد كي يسلم نفسه للمخابرات الإسرائيلية، وأنور أحمد الفقيه (40 عاما)، وخليل قاسم الشيخ (42 عاما)، من قرية مراح رباح، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.



وأضافت ذات المصادر، إن قوات الاحتلال اعتقلت طارق موسى عبيات (38 عاما)، من منطقة وادي أبو فريحه في مدينة بيت ساحور غرب بيت لحم، بعد أن داهمت منزله وفتشته.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، ثلاثة شبان خلال اقتحامها مدينة جنين.



فيما ذكر منتصر سمور مدير نادي الأسير في جنين ، أن قوات الاحتلال اعتقلت، الشبان: محمد زياد السعدي، وأحمد حسام ابو طبيخ، وعبد الله برهان عبد الحليم، وذلك عقب دهم منازلهم والعبث بمحتوياتها.



وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، اسيرا محررا من منطقة الطبقة في بلدة دورا جنوب الخليل.



وأفادت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر هشام إسماعيل أبو هواش (39 عاما) بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.



كما داهمت دوريات الاحتلال بلدة خرسا جنوب غرب الخليل.