الصفحة الرئيسية
0
الخميس 29 تشرين الأول 2020 ساعة 14:36

قائد الثورة يوجه رسالة إلى الشباب الفرنسي

قائد الثورة يوجه رسالة إلى الشباب الفرنسي
قال قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي مخاطبًا شباب فرنسا: اسألوا رئيسكم لماذا التشكيك بالهولوكوست جريمة؟ وإذا كتب أحدهم شيئًا عن هذا ، فينبغي أن يُسجن ، ولكن يجوز الاساءة لرسول الله(ص) ؟.

ويفيد تقرير صحفي ، أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تاييد الاساءة بالرسوم الكاريكاتورية المسيئة لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم ، أثارت غضب المسلمين حول العالم. لهذا السبب وجه قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي رسالة قصيرة إلى الشباب الفرنسي.

وجاء في نص هذه الرسالة التي نشرت بالفرنسية على مواقع التواصل الاجتماعي :
بسمه تعالى

ياشباب فرنسا !
اسألوا رئيسك: لماذا يؤيد الاساءة لرسول الله (ص) ويعتبرها حرية تعبير؟.

هل ان حرية التعبير تعني: السب وإلاساءة لوجوه مشرقة ومقدسة؟ أليس هذا العمل الاحمق يشكل إهانة لضمير شعب انتخبه رئيسا له؟.

والسؤال التالي هو لماذا التشكيك بالهولوكوست جريمة؟ وإذا كتب أحدهم شيئًا في هذا الصدد ، فينبغي أن يُسجن ، لكن الاساءة للنبي (ص) امر جائز؟.
رقم : 894771
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة يوجه رسالة إلى الشباب الفرنسي
قائد الثورة يوجه رسالة إلى الشباب الفرنسي
بث مباشر لجميع فعاليات مؤتمر الوحدة الإسلامية الرابعة والثلاثين على موقع اسلام تايمز
بث مباشر لجميع فعاليات مؤتمر الوحدة الإسلامية الرابعة والثلاثين على موقع اسلام تايمز
29 تشرين الأول 2020
مراتب وحدة الأمة الإسلامية في رؤية الإمام الخامنئي (دام ظله)
مراتب وحدة الأمة الإسلامية في رؤية الإمام الخامنئي (دام ظله)
29 تشرين الأول 2020
أكثر من 167 شخصية من 47 دولة سيتحدثون في مؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
أكثر من 167 شخصية من 47 دولة سيتحدثون في مؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
تحت شعار (التعاون الإسلامي لمواجهة المصائب والبلايا)
29 تشرين الأول 2020
روحاني: عدم احترام الرسول الأكرم (ص) يحرض على العنف
28 تشرين الأول 2020
السعودية تطبع مع الاحتلال ’الاسرائيلي’ من بوابة السياحة الدينية
السعودية تطبع مع الاحتلال ’الاسرائيلي’ من بوابة السياحة الدينية
28 تشرين الأول 2020
الحرس الثوري يرفع جهوزيته لمعالجة المصابين بوباء كورونا
الحرس الثوري يرفع جهوزيته لمعالجة المصابين بوباء كورونا
28 تشرين الأول 2020
مع اقتراب الانتخابات الأمريكيّة.. جائزة سعوديّة للرئيس الفائز
مع اقتراب الانتخابات الأمريكيّة.. جائزة سعوديّة للرئيس الفائز
28 تشرين الأول 2020
هل تُسكت المبادرة الإيرانية أصوات المدافع في قره باغ؟
هل تُسكت المبادرة الإيرانية أصوات المدافع في قره باغ؟
28 تشرين الأول 2020
النبي محمد؛ حسرة وعنوان تحدي للمشروع الغربي
النبي محمد؛ حسرة وعنوان تحدي للمشروع الغربي
27 تشرين الأول 2020
ما هي أهمية أنقرة بالنسبة لواشنطن؟
ما هي أهمية أنقرة بالنسبة لواشنطن؟
27 تشرين الأول 2020
علاقات حكومة العدالة والتنمية بالكيان الصهيوني
علاقات حكومة العدالة والتنمية بالكيان الصهيوني
27 تشرين الأول 2020
شلل سعوديّ في التعاطي مع الإساءة الكبيرة لأهم رموز المسلمين
شلل سعوديّ في التعاطي مع الإساءة الكبيرة لأهم رموز المسلمين
27 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أكثر من 167 شخصية من 47 دولة سيتحدثون في مؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
بث مباشر لجميع فعاليات مؤتمر الوحدة الإسلامية الرابعة والثلاثين على موقع اسلام تايمز
تقرير مصور عن عقد المؤتمر الصحفي للمؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
مراتب وحدة الأمة الإسلامية في رؤية الإمام الخامنئي (دام ظله)