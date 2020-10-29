قائد الثورة يوجه رسالة إلى الشباب الفرنسي

قال قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي مخاطبًا شباب فرنسا: اسألوا رئيسكم لماذا التشكيك بالهولوكوست جريمة؟ وإذا كتب أحدهم شيئًا عن هذا ، فينبغي أن يُسجن ، ولكن يجوز الاساءة لرسول الله(ص) ؟.



ويفيد تقرير صحفي ، أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تاييد الاساءة بالرسوم الكاريكاتورية المسيئة لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم ، أثارت غضب المسلمين حول العالم. لهذا السبب وجه قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي رسالة قصيرة إلى الشباب الفرنسي.



وجاء في نص هذه الرسالة التي نشرت بالفرنسية على مواقع التواصل الاجتماعي :

بسمه تعالى



ياشباب فرنسا !

اسألوا رئيسك: لماذا يؤيد الاساءة لرسول الله (ص) ويعتبرها حرية تعبير؟.



هل ان حرية التعبير تعني: السب وإلاساءة لوجوه مشرقة ومقدسة؟ أليس هذا العمل الاحمق يشكل إهانة لضمير شعب انتخبه رئيسا له؟.



والسؤال التالي هو لماذا التشكيك بالهولوكوست جريمة؟ وإذا كتب أحدهم شيئًا في هذا الصدد ، فينبغي أن يُسجن ، لكن الاساءة للنبي (ص) امر جائز؟.