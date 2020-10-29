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الخميس 29 تشرين الأول 2020 ساعة 14:49

وزير الصحة اللبناني يؤكد الحصول على قرض من البنك الدولي

وزير الصحة اللبناني يؤكد الحصول على قرض من البنك الدولي
أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن على أن "الوزارة تواصل العمل على رفع جهوزيتها لمواجهة "كورونا""، داعيا المؤسسات الاستشفائية إلى التعاون معنا والانخراط في المعركة ضد الوباء من أجل إنقاذ اهلنا".

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير حسن قسما جديدا لمعالجة مرضى "كورونا" في مستشفى الميّاس بشتورا، حيث اعتبر أن هذه الخطوة تصب في خانة تخفيف الضغط عن أهلنا وتوفير عناء السفر إلى العاصمة عنهم"، مشيدا بـ"الجهود المبذولة في المنطقة لجهة ضمان تجاوب مجتمعي تجاه الإجراءات الوقائية المطلوبة والعمل على تأمين أسرة اضافية في المستشفيات".

ودعا حسن كل المؤسسات الاستشفائية إلى التعاون والانخراط في معركة "كورونا" من أجل إنقاذ أهلنا، بالإضافة إلى تأمين التدقيق الشفاف الكامل لملفات مرضى "كورونا"، لأننا حققنا خطوة اضافية بالحصول على قرض من البنك الدولي لتغطية الأسقف المالية للمستشفيات التي تفتتح قسم "كورونا"".

وقال حسن "إننا نشعر مع المستشفيات الخاصة في ظل هذه الأزمة الاقتصادية والمالية، لكن ذلك أصبح غير مبرر ويعد تهربا من المسؤولية بعد تزايد عدد المصابين بشكل كبير يوم أمس"، مضيفا أن الوزارة ستكون الداعم الدائم لكم، ستعمل في المستقبل كما عملت على إيصال المساعدات من الجيش أو من جهات اخرى لنواجه الوباء معا".

وحول قرار إقفال وعزل بعض المناطق في لبنان، أكد حسن أن اللجنة العلمية رفعت توصية للحكومة لتوسيع مساحة المنطقة الحمراء، ليكون هناك إقفال فعلي"، موضحا أن "ذلك لا يعني أن نقفل قرية أو مدينة أو بلدة، لأن الالتزام لم يحصل في كل المناطق".

وطلب حسن من كل البلديات تحمل مسؤولياتهم بأن يكونوا على قدر من الحرص على حياة المواطن في التعاطي الجدي كي لا نخاطر بحياة من نحترم ونحب.

وشدد الوزير اللبناني على ضرورة التعاطي المسؤول بسلوك مختلف ومسؤول بشكل أكبر مع حالات الوفاء جراء "كورونا"، وقال: "أعرف الحنان والعاطفة وكم يعني الفقيد لذويه ولكن كل المعطيات الصحية والعلمية تؤكد انه في الساعات الأولى بعد الوفاة هناك إمكانية لالتقاط العدوى من جثمان المتوفىي، أكان خلال الغسل او غيره او من خلال رذاذ المياه والتنفس بقربه او الاقتراب منه، وهذه إجراءات يتوجب التوقف عندها وهي غير سليمة وغير صحية وننصح بعدم الاقتراب منه".

وحول أزمة المستلزمات الطبية، قال حسن "إننا وجهنا كتابا لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وطالبناه بتأمين 200 مليون دولار من حسابات أصحاب المستشفيات لتجهيز المستشفيات بالمستلزمات الطبية بخصوص "كورونا"، ليكون التعاطي جيدا حيال هذا الموضوع"، مضيفا أن "تعاطي الحاكم كان إيجابيا مع المستشفيات الحكومية".
رقم : 894774
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