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الخميس 29 تشرين الأول 2020 ساعة 14:53

باريس تعلن توسيع فرض وضع الكمامات ليشمل الأطفال

باريس تعلن توسيع فرض وضع الكمامات ليشمل الأطفال
 أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس ،اليوم الخميس أمام الجمعية الوطنية، أن وضع الكمامات في المدارس "سيشمل تلاميذ  المدارس الابتدائية اعتبارا من سن ست سنوات".

وبين الاجراءات الزام الاطفال وضع الكمامات اعتبارا من سن السادسة والعمل من المنزل "طيلة الاسبوع".

وقال كاستيكس لدى افتتاح نقاشات الاغلاق "كنا نتوقع موجة ثانية من الاصابات بكوفيد-19 لكن اي بلد لم يتوقع تسارعها بهذه الوتيرة المفاجئة والسريعة".

واوضح كاستيكس "لطالما دعوت الى توخي الحذر. البعض الذي يقول لنا اليوم انه كان علينا التحرك وبشكل اكثر حزما او اننا لم نتخذ تدابير كافية زعموا في حينها اننا كنا نفرض اجراءات كثيرة".

وتابع "اعتبارا من الاثنين سيتم تعديل البروتوكول الصحي وتعزيزه لضمان حماية جميع الأطفال والمعلمين وأولياء أمور الطلاب وفقًا للرأي المرسل إلينا (الأربعاء) من قبل المجلس الأعلى للصحة العامة ".

بالنسبة الى النشاط المهني "يجب العمل من المنزل قدر الامكان" موضحا انه "في القطاع الخاص يجب العمل من المنزل خمسة ايام من اصل خمسة لكل الوظائف التي يمكن القيام بها عن بعد".

واعلن أنه "علينا الاستمرار في العمل قدر الامكان بالطبع ضمن شروط صحية وقائية مع وقف بالطبع تفشي الفيروس لان البطالة والفقر قد يقتلان ايضا".

وقال كاستيكس ان الشركات التي تنظم الفعاليات و"دور السينما والمسارح" ستغلق.

لكن المتحدث باسم الحكومة غابرييل اتال اعلن ان الحدائق العامة والاسواق يجب ان تبقى مفتوحة.
رقم : 894776
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